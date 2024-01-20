В переломные для страны периоды наш народ всегда отличался особой сплоченностью и единством. Поддержать, подставить плечо тем, кто в этом нуждается, — часть нашего менталитета.

И неудивительно, что в период проведения специальной военной операции мы остаемся одной большой дружной семьей. Мы снова куём победу ВМЕСТЕ.

Наталья Николаева, заведующая сектором культуры и архивного дела администрации Шумерлинского муниципального округа, председатель местного отделения «Союза женщин Чувашии»:

«С начала специальной военной операции идет большая поддержка солдат со стороны наших жителей. Совет женщин Шумерлинского муниципального округа активно подключился к добровольческой деятельности. Мы собирали гуманитарную помощь для бойцов на фронте и в госпиталях – кто-то приносил сладости, кто-то теплые вещи, кто-то медикаменты. Сегодня в районе начата работа по изготовлению маскировочных сетей. Первыми инициативу поддержали активисты женского движения Егоркинского сельского поселения. К ним присоединились жители Бреняш, Торхан, Юманай, Красного Октября. В Бреняшах уже сплели две маскировочные сети, а жители других населенных пунктов пока готовят заготовки для плетения. Кто-то для этого собирается в клубе, учителя и школьники — в школе, а тем, кому трудно куда-то идти, работают дома. Волонтеры им приносят заготовки для бантиков. Радует сплоченность наших жителей. Каждый помогает, чем может и вносит свою лепту в приближение победы».

В конце осени прошлого года в Егоркинском сельском Доме культуры расположилась мастерская по изготовление маскировочных сетей. Под благое дело было выделено просторное фойе, где ежедневно с утра до вечера идет кропотливая работа. Здесь трудятся, как говорится, и стар и млад. Свидетелем чего и стала газета.



«Помогать нашим ребятам, находящимся в зоне СВО, мы начали буквально с первых дней проведения специальной военной операции», — рассказала нам заведующая Егоркинским сельским Домом культуры Надежда Кострова. – Мы вышивали обереги, вязали носки и варежки и отправляли всё на передовую. Но потом почувствовали, что можем делать больше!»



Активные женщины приняли решение присоединиться к огромной армии добровольцев, по всей России осваивающих новое ремесло — изготовление маскировочных сетей. Как известно, это средство защиты широко применяется для маскировки бойцов, вооружения, военной техники и других важных объектов. Маскировочные сети в прямом смысле спасают жизни. «Мы сможем!» — решили рукодельницы Егоркинского сельского поселения и обратились за помощью к опытной в деле изготовления маскировочных сетей руководителю волонтерской «Группы поддержки ребят г. Шумерли» Валентине Долговой. Помощь последовала незамедлительно. Егоркинцам были предоставлены схема изготовления стойки для плетения сети, схема плетения, была оказана помощь в первых закупках всех необходимых материалов. 30 ноября городские волонтеры провели в Егоркино первый мастер-класс по плетению. Женщины сразу вникли в процесс, технику плетения и технологию изготовления заготовок освоили быстро. И работа закипела!



Технология плетения хоть и незамысловата, но имеет свои тонкости. На основу сети вплетается лента джи, затем сверху, вторым слоем, — бантик-ленточка. Сеть получается и практичной, и красивой.



«Кто-то делает заготовки, кто-то ответственен за установку стойки и основы сети, кто-то готовит ленты джи и ленты-бантики, — делится лидер егоркинских волонтеров. — На сегодня работа налажена от и до».



Инициативу активных односельчанок жители и уроженцы Егоркинского поселения поддержали безоговорочно. «В группе поселения в социальной сети мы бросили клич о необходимости сбора денежных средств на приобретение материалов для плетения сетей. Буквально за считанные дни было собрано 157 тыс. рублей, — рассказывает Н. Кострова. — Основная часть средств пошла на приобретение основы-сети и четырех 300-метровых рулонов спанбонда, часть средств передали в фонд «Zа Победу!» на приобретение квадрокоптера, часть была передана нашему земляку – участнику СВО — на приобретение тепловизора».



С начала акции руками добровольцев изготовлено 25 маскировочных сетей. Основная часть уже передана в зону СВО, 5 сетей ждут отправки со дня на день. Работают здесь дружно и, что немаловажно, очень качественно!



По словам участников акции, для того чтобы сделать одну сетку размером 3×6 метра, необходимо не менее 4-х часов. За день в среднем изготавливается 2 сети. В один из дней рукодельницами был побит рекорд: за несколько часов ими были связаны три сети. «В тот день «Группой поддержки ребят» в зону СВО отправлялась машина, — продолжает рассказ Надежда Кострова. — Мы решили поднапрячься и приложить максимум усилий. Тогда в клуб пришли сразу 18 человек и мы дружно сплели три сети».



В целом в этом благом деле задействованы порядка 90 жителей деревень Егоркино, Савадеркино, Малиновки. «Нашу работу можно назвать конвейером – кто-то приходит с утра, кто-то днем, кто-то ближе к вечеру. В наших рядах не только пенсионеры, но и учителя, воспитатели и даже дети», — констатирует Надежда. В этом мы смогли убедиться, когда в фойе клуба забежала вереница детишек в сопровождении воспитателя из детского сада и со знанием дела принялась прикреплять заготовки-бантики в общую канву изготавливаемой сети. Чуть позднее подтянулись и школьники.

Не остаются в стороне от этого благого дела и мужчины. Например, двухметровую ленту с разрезами по краям для удобства использования представители сильного пола придумали скручивать на шуруповерте. Нет сомнения — здесь каждый вносит свою лепту в общее дело, от каждого участника столь важного процесса огромная польза!



Егоркинцы олицетворяют собой пример исключительной сплоченности и единения. Достаточно посмотреть в глаза этим увлеченным работой женщинам, чтобы лишний раз убедиться — в каждый привязанный к сети лоскуток они вкладывают частичку своей души и материнскую заботу. А крепкий тыл, как доказывает история, – это верный путь к победе.

Ольга Дмитриева.