Когда возраст не помеха, а преимущество

С 2019 года Чувашия включилась в национальный проект «Демография» — проект федерального масштаба, утвержденный в 2018 году указом Президента России Владимира Путина и затрагивающий такие сферы, как поддержка семей с детьми, формирование здорового образа жизни населения, создание условий для занятий физической культурой и спортом, для активного долголетия и повышения качества жизни пожилых. В отношении последних в составе нацпроекта реализуется региональный проект «Старшее поколение».

По официальным данным, в Чувашии четверть жителей — старше трудоспособного возраста, за последние 6 лет численность граждан старших возрастов увеличилась почти на 25 %. В Шумерле и Шумерлинском муниципальном округе доля жителей в возрасте старше 55 лет превышает треть от всего населения. С 2012 ожидаемая продолжительность жизни возросла почти на 2,64 года и достигла в прошлом году исторического максимума, составив 72,9 года. Но здесь важна не просто продолжительность жизни как таковой, а именно здоровой жизни. Одна из целей проекта «Старшее поколение» — к 2024 году достичь ожидаемой продолжительности здоровой жизни при рождении 67,2 года. Добиться этой цели возможно не только с помощью непосредственно здравоохранения, важно мироощущение, самоопределение отдельного пожилого человека — то, как и кем он себя чувствует в обществе.

Одной из применяемых технологий активного долголетия стал проект «Мой социальный центр». В Шумерлинском комплексном центре социального обслуживания населения, в одном из первых, он был запущен в октябре 2020 года, а сейчас по Чувашии работают еще 9 таких пространств для людей старших возрастов: в поселке Новое Атлашево Чебоксарского округа, деревне Чурачики Цивильского округа, в Чебоксарах, Новочебоксарске, Канаше, Алатыре, Ядрине, Козловке, перед Новым годом открылся такой центр в Порецком. Для реализации технологии в центрах соцобслуживания создаются локации для вовлечения получателей услуг в разные виды деятельности, от физкультуры до обучения компьютерной грамотности.



«Главная цель проекта «Мой социальный центр» — создание для граждан старше 55 лет условий, в которых они смогут общаться, реализовывать себя и осваивать новые практики, — уточняет директор Шумерлинского КЦСОН Елена Волкова. – Причем посетители центра, а их уже около 350, сами решают, чем интереснее заниматься, сами формируют программу и проводят мероприятия. В помощь им в «Моем социальном центре» работают 7 площадок: спортивная, творческая, медиагостиная и «тихая» гостиная, тренажерный зал, компьютерный класс и актовый зал».



Все клубные объединения, как поясняет директор центра, разделены по тематическим школам. Здесь есть школы физической культуры, искусства, туризма, школа «Гармония». Например, приверженцы ЗОЖ охотно посещают занятия в клубах «ХоДиКо» (скандинавская ходьба), «Здоровье» (оздоровительная гимнастика) и «Серебряные дельфины» (плавание, в «Олимпе»). Творческие личности легко находят себе дело в хоре «Вдохновение», в танцевальных объединениях «Девчата» и «Ай да танцы!», в клубе рукоделия, театральной студии «Премьера» или арт-студии «Акварель». Восполнить дефицит общения и завести новые знакомства помогают клуб общения «В кругу друзей» и клуб психологической разгрузки «Гармония». Охотно отправляются за новыми впечатлениями участники «Клуба путешественников». Особое направление деятельности – волонтерство.



«Шумерлинские пенсионеры являются носителями ценных знаний и опыта, они готовы еще потрудиться, хотят быть полезными, — рассказывает Елена Волкова. – И эту потребность наши подопечные реализуют через ряд проектов. Например, благодаря серебряным волонтерам, которых в центре более 50, был реализован проект «Семейный наставник» по оказанию помощи молодым семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Еще они вяжут носки и варежки для участников СВО, шьют госпитальное белье, пишут письма бойцам, собирают посылки, плетут сети, заливают окопные свечи. В этом они в первых рядах, очень активные. А сейчас популярен среди шумерлинцев наш социальный проект «Сказки дедушки Ермолая»».



Этот «сказочный» проект стал победителем 1-го этапа Всероссийского грантового конкурса «Молоды душой». Создан серебряными волонтерами для детей участников СВО и детей из семей групп риска. «Первоначально на сайте ШКЦСОН мы размещали видеоролики — народные сказки исполняли наши добровольцы, — посвящает в подробности психолог в социальной сфере и куратор работы «Моего социального центра» Светлана Чайкина. — Именно эта идея легла в основу практики «Сказки дедушки Ермолая» с применением кукольного театра. Так 12 серебряных волонтеров стали артистами. Они сами мастерили кукол для постановок, декорации к ним, сами выступают актерами-кукловодами. А после того как депутаты Госсовета подарили центру русские народные костюмы, постановки стали более красочными, ожили, если можно так сказать. Постановки уже увидели более 1500 ребят и их родителей в социальных сетях, воспитанники городских детских садов, ученики школ, посетители отделения помощи семье и детям КЦСОН, многодетные семьи и семьи с детьми с ОВЗ. Самое прекрасное, что всегда есть искренний отклик аудитории, дружные аплодисменты, живой интерес детворы к кукольному театру».



Заняты в социальном проекте участники студии «Премьера». Сейчас же они готовят взрослую постановку «Любовь и голуби», с которой планируют выступить перед «коллегами» по центру в ближайшие праздники.



Стоит сказать, что все помещения, где размещается «Мой социальный центр», были отремонтированы, в них светло, тепло и по-домашнему уютно, нет и намека на бюрократическую атмосферу, присущую большинству государственных структур. Это не раз отмечали в своих рассказах участницы клубных формирований, с которыми газета пообщалась во время визита в ШКЦСОН. Самой старшей среди них оказалась Валентина Фёдоровна Мартынова. Живой взгляд, бодрый голос… Трудно дать этой женщине 85 лет, но это так. И выглядеть моложе, быть активнее ей, несомненно, помогает дружная семья «Моего социального центра». Пару лет назад Валентина Федоровна пришла в КЦСОН по своим делам, а заодно получила приглашение посетить занятия и клубы. «Очень довольна, очень интересно, — делится участница клуба общения «В кругу друзей». – Прихожу сюда раз в неделю, бывает, и чаще. Самое главное здесь — общение».



Кстати, этому клубу уже 20 лет — в 1993 году его придумали для подопечных отделения дневного пребывания, в котором тогда работала Светлана Чайкина. «Сейчас каждый вторник в клубе проводится какое-то мероприятие, — рассказывает она. – Это или сказкотерапия, или нейробика (гимнастика для ума), или беседа с медработником, или концерты и мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. Вообще, наши девочки и мальчики, как мы тут друг друга называем, не ограничены ни в выборе направления деятельности, ни в количестве клубов, которые можно посещать».



Когда почти полгода назад порог центра впервые перешагнула Любовь Михайловна Шинкаренко, ее поразили тактичность сотрудников и доброе отношение к посетителям. «Сразу всё рассказали, познакомили со всем, что тут делают, только выбирай. Я попробовала себя в трех направлениях: танцы, клуб «Здоровье» и театральная деятельность, — вспоминает она. – Обо всех событиях нас информируют в созданных клубных чатах, приглашают. А еще очень нравится, что здесь предлагают чаю в теплой компании – всегда от души, с заботой. Конечно, это не сравнить с сидением дома одной в четырех стенах! Многие пенсионеры даже не представляют, как здесь всё устроено, или боятся сделать шаг, прийти сюда. А сюда стоит прийти. Для пенсионеров лучшего на сегодня найти невозможно!»



«В любую погоду идем сюда, — вторят ей Анастасия Ивановна Попова и Людмила Алексеевна Илюшечкина. — Нас здесь любят, это самое главное. Спасибо тем, кто придумал такой центр!»

Лидия Николаевна Клячкина солидарна с этим мнением. Уже больше года она, вспомнив профессиональные навыки дошкольного педагога, обучает женщин в клубе «Ай да танцы» и, конечно, посещает многие другие мероприятия. «Практически вся неделя у меня занята, иной раз и одного выходного нет, — со смехом говорит собеседница. – Чувствую себя работающим человеком, стараюсь организовать все свои дела по времени, успеть всё. Сейчас разучиваем новый танец, осталось сшить костюмы и можно выступать». Тут кстати оказались навыки Татьяны Васильевны Ивановой — она шьет с детства. Пришла в центр по совету подруги, увлеклась танцами, а потом и вовсе организовала группу «Серебряная иголочка» и теперь учит своих новых подруг азам портновского дела.



Вообще, культурное и спортивное направления деятельности здесь очень популярны. Причем всячески поддерживаются. Например, в 2023 году ШКЦСОН выиграл грант в сумме 340 тысяч рублей на реализацию своего проекта «Территория спортивного долголетия». Закуплены степ-платформы, палки для скандинавской ходьбы, обручи и другой спортинвентарь, еще приобретут ноутбук и беспроводную колонку, футболки с логотипом. По словам Светланы Чайкиной, это прекрасная возможность расширить виды и масштаб работы по пропаганде здорового образа жизни среди пенсионеров города и округа. «Мы планируем в наступившем году выходить в микрорайоны города, выезжать в деревни и села для организации занятий для всех желающих на открытом воздухе или в подходящих помещениях, организовывать массовые спортивные мероприятия на стадионе, в парке», — посвящает она в планы.



Из всего, что рассказали газете наши собеседницы, стало понятно одно: «Мой социальный центр» — это реально работающий проект, созданный и финансируемый государством не для красивого отчета о выполнении показателей нацпроекта, а на самом деле нужное и полезное нововведение в жизни пенсионеров, особенно в провинции. И работники учреждения, и активисты клубных формирований в один голос призывают шумерлинцев старших возрастов не бояться, не стесняться и прийти сюда: «Здесь вас ждут новые встречи, яркие впечатления, положительные эмоции и только польза для здоровья. Всё это позволит жить полноценной интересной жизнью еще многие годы». Особенно это касается мужчин (женщины по природе более социальны) – в творческих студиях много планов, ролей для них.



Чтобы стать участником мероприятий программы «Старшее поколение», необходимо обратиться

в Шумерлинский КЦСОН по телефону +7(83536)2-81-06 или по адресу: г. Шумерля, проезд Мебельщиков, д. 9, кабинет 10.

Наталья Игнатьева.

В логотипе «Мой социальный центр» применены две руны: нижняя — «дружба, общее дело, опора, доверие», верхняя — «созидание и зов помощи».







