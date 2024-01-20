Гордость нашей школы

В соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 6 марта 2002 г. № 51 «О мерах по усилению государственной поддержки молодых граждан в Чувашской Республике» ежегодно для представителей молодежи и студентов за особую творческую устремленность устанавливается специальная стипендия. Стипендию получают представители молодежи и студентов, достигшие значительных результатов в учебной, исследовательской, научной, творческой, производственной, управленческой, спортивной, общественной деятельности и бизнес-проектировании. Прямо перед Новым годом, 29 декабря, Глава Чувашии О.А. Николаев подписал распоряжение о назначении стипендий на 2024 год. Среди стипендиатов этого года — ученица 9-го класса Ходарской школы имени И.Н. Ульянова Диана Макарова.

В каждой школе есть ученики, которые являются гордостью учителей, их опорой. Они составляют

золотой фонд школы. На них всегда можно положиться, они поражают трудолюбием, целеустремленностью, талантом. Диану не зря считают настоящей гордостью школы. Именно за отличную учебу и творческую устремленность она стала стипендиатом Главы Чувашской Республики.

С первого класса старательная девочка учится лишь на пятерки, потому как считает школьную учебу фундаментом будущей взрослой жизни. Диана — лидер класса и школы, яркая творческая личность. Она очень старательная, ответственная, серьезная ученица.

Не зря говорят, что талантливый человек талантлив во всём. Это утверждение можно отнести и к нашей ученице. Диана является активной участницей культурно-массовых и спортивных мероприятий, призёром районных и республиканских конкурсов. Ни одно школьное мероприятие не обходится без неё, она старается участвовать везде. Диана с удовольствием танцует и поёт, прекрасно рассказывает стихотворения на русском и чувашском языках. Артистична, посещает школьный театр «Вдохновение». Природное дарование девочки сочетается с настойчивостью и трудолюбием.



Диана является членом школьного кружка «Юные космонавты». Ежегодно участвуя в зачетных сессиях, имеет значки «Мечтатель», «Искатель» и «Мастер». В 2021 году принимала участие в муниципальном этапе Николаевских чтений в номинации «Исследования и разработки по истории космонавтики», а в 2023 году участвовала в республиканском конкурсе детских творческих работ «Дорога к звездам».



Она ещё и спортивная девочка. Каждый год участвует в «Кроссе нации», в других спортивных соревнованиях, побеждает и занимает призовые места. В составе команды защищает честь школы и Шумерлинского муниципального округа на районных и республиканских этапах юнармейских игр «Зарница» и «Орлёнок».



Диана любит читать. Не раз побеждала в муниципальном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» и становилась участницей республиканского этапа данного конкурса.

За достигнутые успехи имеет немало наград. Из достижений 2023 года можно отметить следующие: диплом за 2 место в республиканском конкурсе «Педагог – не звание, педагог – призвание!»; диплом призёра республиканского конкурса эссе «Учитель большой страны» в номинации «Наш замечательный классный»; диплом 1 степени Межрегионального фестиваля-конкурса «В дружбе народов единство России»; диплом победителя республиканской олимпиады «Роль просветительской и начуно-педагогической деятельности И.Я. Яковлева в развитии чувашского народа»; диплом за 2 место в республиканском конкурсе чтецов «Живое слово»; диплом призёра Межрегионального фестиваля творчества обучающихся «Хузангаевские чтения»; диплом за 2 место во Всероссийском дне бега «Кросс нации» в Шумерлинском муниципальном округе; дипломы победителя районного этапа ВСоШ 2022—2023 учебного года по истории и литературе, призёра по биологии, диплом призёра районного этапа ВСоШ 2023—2024 учебного года по чувашскому языку и литературе.



В классе и школе у Дианы много друзей. Всегда позитивная и активная, она со всеми находит общий язык и располагает к себе.



Два года назад Диана становилась стипендиатом Главы Шумерлинского муниципального округа. Теперь же покорила новую вершину.



Впереди у нашей ученицы основной государственный экзамен и выбор будущей профессии. Мы от всей души поздравляем Диану с таким большим достижением, желаем ей дальнейших успехов в учебе и успешной сдачи экзаменов за курс основной школы, больших побед и новых открытий, твердости в достижении намеченных целей, удачи, не останавливаться на достигнутом и покорения новых высот!

С. Николаев, Ходарская школа им. И.Н. Ульянова.