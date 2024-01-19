Чувашия получила награду за лучший образ экспозиции на выставке «Россия»

На Международной выставке-форуме «Россия» состоялось награждение регионов, которые ярче всего проявили себя в череде Дней регионов, проходивших на ВДНХ с начала ноября до середины января. Чувашия удостоилась награды в специальной номинации «Образ выставки». Её из рук Первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко получил Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – полномочный представитель Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации Алексей Ладыков.

«Сегодня мы получили высокую награду оргкомитета выставки «Россия» за образ нашей экспозиции. Это результат системной организационной и креативной работы главы субъекта Олега Алексеевича Николаева. Уже можно точно признать, что Чувашская Республика покорила сердца россиян. Она привлекла посетителей выставки уникальной национальной культурой и традициями, а также демонстрацией актуальных достижений в различных областях народного хозяйства», – сказал Алексей Ладыков.

День Чувашской Республики прошёл на выставке «Россия» 1 декабря. Тогда регион представил насыщенную программу. Состоялась презентация пилотного проекта по развитию внутрироссийского туризма до 2035 года. Старейший дуб Чувашии получил награду «Российское дерево года – 2023». Помимо этого, в День региона для гостей выставки «Россия» подготовили кулинарные мастер-классы, выступление фольклорного ансамбля, а также церемонию свадебного обряда по национальным традициям Чувашии.

Экспозиция республики называется «Чувашия Благодарит». Её ключевым арт-объектом является Тухья – головной убор, который носили чувашские девушки с древних времён. Высота арт-объекта составляет 6 метров в высоту. Его вручную создавали чувашские умельцы. В основе конструкции 217 световых элементов, которые меняют цвет в зависимости от того, что происходит на экспозиции.

Внутри Тухьи расположена зона VR. В ней гостям стенда демонстрируют огромный дуб «Киреметь» и знакомят с основными вехами становления Чувашии.

С левой стороны расположена зона 3D-голограмм, где объёмное изображение просветителя чувашского народа Ивана Яковлева при помощи нейросетей даёт ответ на любой интересующий гостей выставки «Россия» вопрос. А справа от Тухьи находится зона отраслевых интерактивов. Здесь каждые три недели представляют свои лучшие разработки различные министерства Чувашии.

Форум на ВДНХ продолжается, и Чувашия по-прежнему участвует в голосовании за регионы. Поддержать республику можно на сайте выставки «Россия»: https://vk.cc/ctRtGK.