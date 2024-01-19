Отпуск — самое приятное время для всех, кто работает, а уж если в отпуск приезжают бойцы СВО -

это долгожданное событие для всей семьи. Совсем недавно в очередной отпуск из зоны СВО приехал житель Красного Октября Сергей Семёнов. И не просто приехал, а сделал для близких сюрприз, не сообщив о приезде заранее.



«Хотел попасть в отпуск на день рождения сына, к 3 января, но у меня не получилось.

Зато удалось приехать вечером 5-го января, а уже 6-го мы отмечали день рождения моей

супруги», — делится Сергей. Что тут скажешь? Это ли не лучший подарок?

Сергей — уроженец Красного Октября. Кстати, родился он 23 февраля, в День защитника Отечества. Сегодня эта дата кажется каким-то предсказанием в его жизни. Окончив школу, Сергей поступил в Вурнарский сельскохозяйственный техникум по специальности «ветеринария». После 1-го курса получил повестку и отправился в армию. Служил в танковых войсках в Свердловской области, дослужился до звания сержанта. В 2010 году демобилизовался, после армии продолжил образование в техникуме.



Со своей будущей супругой Ольгой Сергей был знаком с детства. Они оба жили в одном поселке на соседних улицах и разглядели друг друга еще в школьные годы. На сегодняшний день у них двое детей: десятилетний сын Арсений и шестилетняя дочь Дарина. Ольга работает воспитателем в детском саду.



В октябре 2022 года Сергей попал под частичную мобилизацию. Узнав про то, что для него есть повестка, он уже на следующий день сходил за ней в военкомат и начал готовиться. Супруга, дети и родители об этом еще не знали. Но сказать, конечно же, пришлось. Смирившись с неизбежным, все начали собирать его в дорогу.



В зоне СВО Сергей находится больше года, служит на запорожском направлении вместе с другими мобилизованными из Чувашии. Говорит, что служить с земляками — это огромный плюс. У кого-то рядом друзья, у кого-то — родственники. Сам Сергей служит вместе со своим двоюродным братом. Посылки от близких бойцы получают часто. Все делятся друг с другом, а когда есть возможность, покупают для остальных то, что им необходимо.



К сожалению, поговорить с родными удается не каждый день. Бывало, что Сергей не выходил на связь почти месяц. Конечно же, для семьи это было большим испытанием, ведь для родных главное — знать, что он жив и здоров.



Все меры поддержки со стороны государства семья получает, вниманием не обделена. К Новому году дети получили подарки как члены семьи участника СВО, сам Сергей на днях получил первую пенсию как ветеран боевых действий.



«В основном мы живем в землянках, но иногда есть возможность выбираться на отдых в деревню, к местному населению. Морозов там нет, скорее сырость. Температура 6-7 градусов выше ноля. А вот летом жарко, доходит и до 40 градусов. К условиям проживания я отношусь нормально. К быту неприхотлив, я ж деревенский, — с улыбкой говорит боец. — Всё у нас хорошо, все нормально. Лекарств хватает. Мы должны это пройти. Всё нужно пережить».



Всем, кто находится в зоне СВО, Сергей желает крепкого здоровья, не терять достоинства, чтобы сила духа оставалась такой же крепкой, как сейчас. И, конечно же, скорейшего возвращения домой. Сам он уже на следующий день после нашей беседы, 17 января, вновь отправился в зону СВО. А мы, зная, что рядом с ним служат и другие шумерлинцы, передали для них последние номера газет. Пусть почитают о том, что происходит на родине, и на душе у них станет теплее.

Татьяна Александрова.