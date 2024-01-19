Самые быстрые на лыжне

12 января на стадионе спортшколы в Торханах прошел 2-й этап Кубка Шумерлинского муниципального округа по лыжным гонкам.

В возрастной группе 2012 г. р. и моложе 1-е место завоевали чемпионы 1 этапа Максим Удиванов и Настя Ефимова, 2-е место – Иван Петров и Карина Пакулаева, 3-е место — Кирилл Петров.

В группе 2010—2011 гг. р. самыми быстрыми стали Виктория Осипова и Михаил Петров, уступили им и заняли 2-е место Эвелина Николаева и Александр Петров. Алевтина Калязина и Марк Ежов заняли третью позицию.



В группе 2008—2009 гг. р. первыми к финишу пришли Ольга Пояндаева и Максим Карпов, на 2-м месте Снежана Миронова и Александр Иваков, на 3-м — Марина Кузьмина и Андрей Абрамов.

В группе 2005—2007 гг. р. лучший результат показали лидер 1-го этапа Мария Романова и Алексей Улисов, 2-е место заняли Анастасия Ерепова и Вадим Александров, 3-е — Валерия Абрамова и Александр Бельцов.



В возрастной группе 30-39 лет победу одержали Евгения Ялфимова и Ростислав Ануфриев, который показал лучший результат на дистанции 3 км -12:40.



В группе 40-49 лет 1-е место заняли Николай Чангайкин и Ольга Ефимова. В группе 1973—1964 гг. р. в лидеры вышли Лев Ануфриев и Валентина Кондратьева, на 2-м месте Геннадий Улисов и Надежда Пояндаева, на 3-м — Владислав Александров. В группе 60-69 лет победа досталась ветерану спорта Николаю Еремееву.

Всем победителям и призерам были вручены дипломы и медали.

Источник: сайт администрации Шумерлинского МО.