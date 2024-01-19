О нововведениях в социальной сфере

С 2024 года вступает в силу новый закон о занятости населения. О наиболее важных аспектах и новинках на брифинге для журналистов рассказала министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Алёна Елизарова.

Так, изменения коснутся индексации пособий по безработице. Размеры минимальной и максимальной величин пособия индексируются один раз в год с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Коэффициент индексации определяется Правительством Российской Федерации. В 2024 году максимальный размер пособия по безработице в России достигнет 13751 руб., минимальный — 1613 руб.



Также министр напомнила об увеличении размера прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Первый используется при оценке нуждаемости и от его величины зависят размеры социальных пособий, включая выплаты семьям с детьми и доплаты к пенсиям. В целом это коснется более 118 тысяч жителей республики. Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения на 2024 год составила 13444 руб., для трудоспособного населения — 14654 руб., для пенсионеров – 11562 руб., для детей – 13041 руб. Что касается минимального размера оплаты труда, то с 1 января он индексирован на 18,5 % и составил 19242 руб.



Размер выплаты родителям и опекунам, осуществляющим уход за детьми с инвалидностью или гражданами с инвалидностью I группы с детства, составляет 10000 руб. Такие выплаты ранее могли получать только неработающие граждане, а с 1 января 2024 года возможность получать ее появилась у родителей и опекунов, если они будут работать неполный рабочий день, дистанционно, на дому, по договорам авторского заказа и гражданско-правового характера, а также индивидуальные предприниматели и самозанятые.



Источник: Минтруд Чувашии.