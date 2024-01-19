На святочной неделе

Миновали радостные праздники Новый год и Рождество, остались в прошлом каникулы. Однако в христианской традиции с 7 по 17 января проходили зимние Святки – особый праздник для всех православных верующих. Его отмечают начиная с Рождественского Сочельника до наступления Крещения Господня и Богоявления. Святочная неделя – время для радости, веселья и отдыха.

В гости к обучающимся Шумерлинской школы-интерната пришли ребята из воскресной школы при храме святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова и показали на школьной сцене постановку «Секрет портного» — сказочную историю о великой силе любви Бога к человечеству.



Протоиерей Дмитрий Нестеренко, настоятель храма, обратился к ребятам с наставлением, пожелал им любить Бога, поступать честно и порядочно по отношению к окружающим людям, своим родным и близким, хорошо учиться для того чтобы принести пользу Отечеству.



Л. Веселкина, Л. Середенкова, педагоги Шумерлинской школы-интерната.