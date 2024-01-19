Конкурс продлен

Владимир Путин продлил Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды до 2030 года. Об этом 16 января президент сообщил на церемонии награждения

победителей премии «Служение» на полях Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России».

Конкурс проводится с 2018 года. За это время его победителями стали 13 проектов благоустройства малых городов и исторических поселений Чувашии. Новые благоустроенные пространства появились в восьми городах и исторических поселениях республики.



В частности, в 2023 году в историческом центре Цивильска был благоустроен Городской сад, а в Порецком появилась Порецкая мена, стилизованная под историческую базарную площадь. В 2024 году в рамках грантовой поддержки завершится благоустройство Ельниковской рощи в Новочебоксарске, парка им. 50-летия пионерской организации в Шумерле и исторического центра в Алатыре, начнется реализация проектов-победителей прошлого года — «Благоустройство территории между двух вокзалов» в Канаше и «Государева гора» в Мариинском Посаде. Сейчас республика готовит еще две заявки на участие в конкурсе 2024 года — от Ядрина и Цивильска.



По информации Минстроя Чувашии.