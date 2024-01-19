В Чувашии на дорогах регионального значения вводится временное ограничение движения для пассажирского и грузового транспорта

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Чувашской Республике на дорогах регионального и межмуниципального значения 19 января 2024 года с 9:30 вводится временное ограничение для движения междугородних автобусов, маршрутных такси и грузовых транспортных средств. Ограничения сохранятся до наступления благоприятных погодных условий.

Дорожные службы в усиленном режиме ведут работу согласно территориальному закреплению. На борьбу с непогодой на региональные дороги вышло 102 единицы специализированной техники.

Кураторы Управления автомобильных дорог выехали в муниципальные округа для контроля подрядных организаций по своевременной очистке дорог.



КУ «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии просит обратить внимание участников дорожного движения на предстоящее ухудшение погодно-климатических условий, по возможности воздержаться от поездок либо минимизировать их количество и дальность на период неблагоприятных погодных условий.

По возникающим вопросам содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения можно обратиться по круглосуточным телефонам: 70-94-08, 89199710108.

Минтранс Чувашии.