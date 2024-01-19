В награду за достижения -спортивная экипировка

Наша газета внимательно следит за достижениями шумерлинских спортсменов. Мы уже рассказывали про успехи Анастасии Ушковой и Тимура Нажмитдинова, воспитанников тренера-преподавателя спортивной школы Галины Майоровой. В составе сборной республики они принимали участие в первенстве России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 16 лет и показали отличную спортивную подготовку.

«Бронза» на первенстве России в прыжке в высоту для Анастасии Ушковой — не единственный хороший результат. Она становилась победителем Всероссийских соревнований «Шиповка юных» в прыжке в длину, проявляла себя в других соревнованиях и неоднократно становилась стипендиатом Главы Чувашии за особую творческую устремленность.



Тимур Нажмитдинов является бронзовым призером первенства Приволжского федерального округа в эстафетном беге 4×400 м, победителем и призером первенства Чувашской Республики в беге на 800 м.



12 января на торжественном открытии республиканских соревнований в Новочебоксарске шумерлинские спортсмены были отмечены за свои достижения в первенстве России по легкой атлетике экипировкой, предоставленной Всероссийской федерацией лёгкой атлетики. Им были вручены рюкзаки, внутри которых — кроссовки, футболка, джемпер, брюки и бейсболка.

Обеспечение спортсменов всем необходимым для занятий спортом, закупка нового инвентаря и оборудования для спортивных объектов является важной частью федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Благодаря реализации проекта создаются спортивные площадки и комплексы, дающие возможность россиянам всех возрастов регулярно заниматься физической культурой, появляются условия для массовых занятий.



Федеральный проект включает в себя и проведение крупных массовых спортивных мероприятий, способствует повышению качества жизни россиян через физическую активность и формирует культуру спортивной жизни.

Татьяна Яковлева.