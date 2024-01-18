Чувашия приняла участие в Дне цифровизации на выставке «Россия»

Дни российской экономики на выставке «Россия» продолжаются. 17 января там провели День цифровизации, в рамках которого Минцифры РФ вместе с крупнейшими компаниями презентовали ключевые достижения и перспективные проекты в области Цифры.

Чувашию в День цифровизации представили заместитель председателя Кабинета министров Чувашской Республики – министр Дмитрий Краснов и министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Михаил Степанов. Они посетили Пленарную сессию, посвящённую теме развития российской ИТ‑отрасли, а также побывали на образовательных мероприятиях от крупных компаний.

В течение дня на мультимедийных экранах стенда Чувашии шла демонстрация видео о проектах республики в области цифровизации. Посетителей знакомили с передовыми разработками региона, такими как «Цифровые электрические сети» и «ИТ-колледж Singularity hub». Также был представлен сервис «Социальный адвокат» по оказанию бесплатной юридической помощи в онлайн формате. В этом смысле Чувашия стала первым регионом РФ, предложившим подобную инновацию в сфере Цифры.