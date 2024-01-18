Сертификат вместо участка для многодетных: разъяснения Минтруда Чувашии

Условия и порядок выдачи денежного сертификата вместо земельного участка многодетным семьям Чувашии обсудили на очередном прямом эфире в ЦУР Чувашии.

Замглавы Минтруда Алексей Григорьев рассказал: сегодня на учете в органах местного самоуправления для получения бесплатного земельного участка в собственность состоит почти 12 тыс. многодетных семей республики. Выделение денежного сертификата в размере 250 тыс. рублей доступно тем, кто нуждается в улучшении жилищных условий. Он также отметил, что денежный сертификат – целевого назначения, документ предоставляется на строительство или приобретение жилого помещения, земельного участка либо погашение ипотеки.

В эфире также спросили, куда обращаться для получения сертификата. Алексей Григорьев пояснил: для получения сертификата один из совершеннолетних дееспособных членов многодетной семьи подает заявление в орган местного самоуправления, в котором эта семья поставлена на учет.

Отметим, что жители республики часто обращаются по данному вопросу в соцсетях. Только с декабря 2023 года специалисты ЦУР зафиксировали и обработали более 100 таких сообщений.

Подробности эфира – по ссылке: https://vk.com/wall-142632677_86232

чувашинформ.рф