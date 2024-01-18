В ожидании чистой воды

17 января в Шумерлинском муниципальном округе, как и по всей Чувашии, прошел Единый

информационный день. Основные темы дня были посвящены Году экологической культуры и бережного природопользования в республике, поддержке физической культуры и спорта, здорового образа жизни. В округе встречи с населением прошли в Юманайском и Русско-Алгашинском сельских поселениях.

В Русских Алгашах с основными темами информдня собравшихся ознакомили зам. главы — начальник отдела сельского хозяйства и экологии администрации Шумерлинского МО Андрей Мостайкин и начальник Русско-Алгашинского ТО Виталий Спиридонов. Как отметил Андрей Мостайкин, в последние годы экологическим вопросам уделяется большое внимание, например, раздельному сбору мусора. В районе над этим работают уже второй год. Планируется закупить порядка 150 контейнеров для раздельного сбора мусора: бумаги, металла, стекла и пластика. На существующих контейнерных площадках предусмотрены свободные места для их размещения.

Основные задачи в Год экологии — оздоровление водных ресурсов, ликвидация несанкционированных свалок, лесовосстановление и лесосохранение. В этих направлениях в Шумерлинском округе планируется активная работа.



Главная проблема, озвученная сельчанами на информдне, — необходимость обеспечения населения качественной питьевой водой. Ведь в той, которой люди пользуются сейчас, содержание железа и некоторых других веществ в разы выше допустимого, поэтому жители считают ее технической и предлагают установить по ней плату как за техническую воду.



Виталий Спиридонов отметил, что в 2024 году в Русских Алгашах по программе инициативного бюджетирования намечается проект по ремонту системы водоснабжения. Как объяснил начальник территориального отдела, в феврале будет объявлен конкурс, а в мае должны начаться работы.

Руководитель клиентской службы (на правах отдела) в г. Шумерле отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике Сергей Озяков рассказал об изменениях по линии фонда социального страхования, о том, что ожидает граждан в 2024 году. Старший мастер ДВДГО филиала АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в Шумерле Евгений Шипилевский напомнил собравшимся о сроках перезаключения договоров на техническое обслуживание, рассказал о приложении «Мой газ», использование которого позволит избежать длинных очередей при оплате за газ, а также призвал сельчан внимательней следить за дымоходами. Ведь только за новогодние каникулы из-за их неисправности в республике произошло 12 случаев отравления угарным газом.



В Чувашских Алгашах людей на встрече было мало. Кроме основных тем, собравшимся рассказали о том, какие проекты планируются к реализации на территории поселения в этом году.

В завершение члены информгруппы наградили на дому благодарственным письмом Наталью Федоровну — маму участника СВО Юрия Селиванова. В письме из воинской части было отмечено, что ее сын с честью выполняет свой воинский долг и является примером для всего личного состава.

Татьяна Александрова.