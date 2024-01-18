Вопросов у сельчан немало

Информационная группа в составе министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Светланы Каликовой, заместителя председателя Госсовета Чувашии Виктора Горбунова, главы Шумерлинского муниципального округа Дмитрия Головина и специалистов различных отраслей встретилась с жителями с. Юманай.



Дмитрий Головин, Светлана Каликова и Виктор Горбунов остановились на вопросах экологической культуры и бережного природопользования. Говорили об обеспечении жителей качественной питьевой водой, об очистке прудов, спиле аварийных деревьев, ликвидации свалок в округе. Вопросы жителей касались установки септиков

в частном секторе.

О развитии физической культуры и спорта в республике и в округе рассказали Дмитрий Головин и заместитель директора по спортивной работе Спортивной школы олимпийского резерва № 7 имени В. Ярды Наталия Колесникова. Юманайцы согласны, что нужно поддерживать ЗОЖ среди населения муниципалитета, но очень остро стоит вопрос открытия в округе новых производств и создания рабочих мест.



Мастер аварийно-диспетчерской службы филиала АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в г. Шумерле Александр Илларионов остановился на вопросах перезаключения договоров на техническое обслуживание, а также призвал сельчан внимательней следить за дымоходами и газовым оборудованием. Инструктор по социально ориентированной деятельности Шумерлинского отделения ВДПО Елена Афондеркина довела до юманайцев статистику пожаров по Чувашской Республике и Шумерлинскому муниципальному округу и призвала к осторожному обращению с электрическими приборами.



В заключении информдня Дмитрий Головин вручил Любови Романовой грамоту ее сына, рядового Александра Увакова, за успехи в боевой подготовке, отличное выполнение боевых задач, безупречную службу в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации.



Информационная группа уже спешила на вторую встречу с жителями, когда активисты Юманай решили обсудить еще один наболевший вопрос — нехватку медицинских работников на селе.

Еще одна встреча информационной группы с населением состоялась в стационарном отделении Шумерлинского комплексного центра социального обслуживания населения в д. Кадеркино. Здесь также осветили основные темы информдня и ответили на заданные вопросы.



Источник: сайт администрации Шумерлинского МО.







