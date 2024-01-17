Чувашия провела интерактив по финграмотности в рамках Дня финансов на выставке «Россия»

В честь Дня финансов, прошедшего на выставке «Россия», Минфин Чувашии организовал на экспозиции республики интерактив, посвящённый повышению финансовой грамотности граждан. За основу был взят знаменитый роман «Двенадцать стульев» и его главные герои – Остап Бендер и Киса Воробьянинов. Мероприятие посетил первый вице-премьер – министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков, который прибыл в Москву на совещание Минфина РФ. Также в число гостей экспозиции в этот день вошёл Заместитель Министра финансов Российской Федерации Павел Кадочников.

Активность на экспозиции Чувашии вызвала интерес у посетителей выставки «Россия». Они участвовали в нескольких раундах викторины, размышляли над вопросами, отгадывали загадки и получали памятные призы вместе с информационными брошюрами. Образ Остапа Бендера воплотил руководитель Республиканского центра финансовой грамотности Дмитрий Щепелев. А в Кису Воробьянинова перевоплотился актёр Чувашской государственной филармонии Владимир Ашмарин.

Интересной деталью интерактива стало то, что ведущие продемонстрировали гостям бланки с правилами финансовой грамотности, переведённые на чувашский язык. Инициатива была реализована Центром финансовой грамотности Чувашии.

День финансов открыл череду Дней российской экономики, которые в ближайшее время будут проходить на выставке «Россия». В ближайшее время на ВДНХ состоятся мероприятия, посвящённые главным достижениям финансового сектора нашей страны, а также дальнейшему вектору его развития.