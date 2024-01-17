С 1 февраля более 40 выплат, пособий и компенсаций будут проиндексированы на 7,4%

Ежегодно с 1 февраля текущего года устанавливается коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. В 2024 году коэффициент индексации составит 1,074. Соответствующий проект постановления Правительства «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2024 году» представлен на общественное обсуждение.

«В общей сложности на 7,4% будут проиндексированы свыше 40 различных выплат, пособий и компенсаций: материнский капитал, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, ежемесячная денежная выплата ветеранам, ежемесячная страховая выплата и другие меры социальной поддержки. Повышение затронет более 20 млн граждан — получателей господдержки», — подчеркнул министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков.

Напомним, что ранее были проиндексированы страховые пенсии. С 1 января страховые пенсии неработающих граждан возросли на 7,5%. Также с 1 января на 7,5% увеличился прожиточный минимум, который используется для оценки нуждаемости при назначении ряда выплат, а также служит для определения размера выплат (так, например, размер единого пособия составляет 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка). Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года был увеличен на 18,5%.

Первоисточник: Минтруда России.