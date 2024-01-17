Для муниципальных служащих Чувашии и всей страны запущен цифровой портал

Портал Муниципалитеты.РФ станет мультифункциональным помощником для специалистов местного самоуправления и облегчит им выполнение текущих задач. Презентация нового проекта состоялась в рамках Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России».

Презентованный ресурс является первым этапом создания единой цифровой платформы для муниципальных служащих. Он создан на основе пожеланий сотрудников органов власти, озвученных в рамках Совета при Президенте по развитию местного самоуправления. Ключевые разделы были определены на основе социологического исследования разработчика проекта, головной организации Центров управления регионами — АНО «Диалог Регионы». По словам генерального директора «Диалога» Владимира Табака, предлагаемые цифровые инструменты помогут эффективнее выстроить работу муниципальных служащих.

Портал – надстройка к существующим сервисам, которые были разработаны при поддержке ведущих организаций в системе муниципального управления: администрации Президента России, ВАРМСУ и ВШГУ РАНХиГС. На данный момент ресурс включает в себя 8 цифровых инструментов. К примеру, сервис «Правовой вектор» интегрирован с «Консультант Плюс» и обеспечивает доступ к юридическим материалам, необходимым для работы служащего. Также он предоставляет возможность получить ответы на вопросы в чат-боте или воспользоваться консультацией юриста.

Еще один сервис, «Муниципальный навигатор», обеспечивает доступ к регулярно обновляемой базе мер господдержки и конкурсов с автоподбором по гибкому фильтру. Портал полезен представленным на нем банком готовых решений с пошаговыми инструкциями и возможностью создания сообщества для общения и муниципальными служащими обмена опытом. Это обеспечивает сервис «Муниципальные практики». Среди других важных инструментов — «Муниципальный диалог», нацеленный на работу с проблемным полем для выработки решений на самом высоком уровне; «Муниципальная академия» с образовательными курсами и программами для повышения квалификации.

чувашинформ.рф