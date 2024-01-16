Путин ввел звание «Заслуженный работник местного самоуправления»

Президент Владимир Путин подписал указ об установлении почетного звания «Заслуженный работник местного самоуправления». Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно указу, новое звание устанавливается «в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы». Присваивать его будут:

должностным лицам местного самоуправления;

иным лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы;

работникам органов местного самоуправления;

работникам органов управления советов муниципальных образований субъектов РФ, других объединений муниципальных образований, а также некоммерческих организаций, основными целями деятельности которых является развитие местного самоуправления.

Для получения звания необходимо иметь стаж работы в профильной сфере не менее 20 лет и отраслевые награды. Указ вступает в силу со дня подписания.

Источник: www.kommersant.ru