Мишустин открыл Дни достижений отраслей на выставке-форуме «Россия»

Об этом сообщает ТАСС. По словам председателя правительства страны Михаила Мишустина, в ходе отраслевых и тематических дней, которые продлятся до конца февраля, можно будет увидеть результаты совместной работы делового сообщества и государства.

«Сегодня здесь открывается новый этап, он посвящен успехам отраслей экономики и социальной сферы. И нам, безусловно, есть что показать», — подчеркнул он, пояснив при этом, что для повышения благосостояния граждан и развития бизнеса прежде всего необходима устойчивая финансовая инфраструктура, поэтому отраслевой блок и стартует с Дня финансов.

Премьер напомнил, что, согласно предварительной оценке Минэкономразвития, за 11 месяцев 2023 года валовой внутренний продукт (ВВП) России вырос на 3,3%, обрабатывающая промышленность — на 7,5%. «Все это — результат реализации поручений президента и работы правительства, в том числе — по достижению национальных целей, выполнению стратегических инициатив и государственных программ. Положительные изменения видны в каждой отрасли. Нам удалось нивелировать внешние риски и вывести экономику на траекторию устойчивого роста», — подчеркнул Михаил Мишустин.

Также он отметил, что буквально пару дней назад на ВДНХ завершился марафон Дней регионов. «Пользуясь случаем, хотел бы выразить благодарность коллегам из российских субъектов за настоящий праздник для посетителей выставки», — сказал председатель правительства.

Напомним, с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года в г. Москве проходит Международная выставка-форум «Россия». На экспозиции Чувашии в павильоне №75 продолжает работу стенд Минкультуры республики. 17 и 18 января на площадке проведут активности артисты Чувашского государственного театра кукол и представители Национальной библиотеки Чувашской Республики.