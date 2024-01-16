В Чувашии за год 38 семей участников СВО улучшили жилищные условия

Социальная поддержка бойцов, выполняющих воинский долг в зоне СВО, и членов их семей сейчас в центре внимания правительства страны. Накануне Президент Владимир Путин на Всероссийском форуме «Вместе победим» призвал укреплять систему соцгарантий для участников спецоперации. В Чувашии для них действуют свыше 20 мер поддержки, среди которых содействие в оформлении документов, необходимых для получения социальных льгот, предоставление психологической и юридической помощи, ежемесячная денежная компенсация по оплате жилого помещения, бесплатные кружки и секции и специальные квоты при приеме на обучение в вузы для детей военнослужащих.

По поручению Олега Николаева муниципалитеты помогают семьям участников СВО решать жилищный вопрос в первоочередном порядке. По информации, опубликованной в госпаблике Минстроя Чувашии, всего в 2023 году жилищные условия по различным госпрограммам улучшили 38 защитников Отечества и их семьи. В их числе 4 многодетные семьи, в которых подрастают 5 и более детей. Им вручили сертификаты на строительство или приобретение жилья вне очереди.

В региональном Минстрое подчеркнули, что поддержкой охватили и бойцов СВО из числа детей-сирот. 9 жителей из Канашского, Марпосадского, Чебоксарского, Ядринского округов и Чебоксар в прошлом году получили сертификаты на жильё, еще 4 – ключи от квартир в Канаше, Чебоксарах и Шумерле по договору спецнайма.

В Чувашии для семей участников СВО действует и региональное льготное ипотечное кредитование. Так, одна семья из Чебоксар стала участником ипотечной программы финансового института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ, инициированной правительством республики, оформила ипотеку по ставке, сниженной на 3%.

чувашинформ.рф