Конкурс «Воспитатель года Чувашии — 2024» проводится в целях выявления, поддержки и поощрения талантливых педагогов, повышения социального статуса и профессионального мастерства педагогических работников, распространения лучших образцов педагогического опыта работников системы дошкольного образования Чувашской Республики.

Конкурс проходит в три этапа:

первый — с 15 января по 2 февраля 2024 года в образовательных организациях,

второй — с 5 по 16 февраля 2024 года на муниципальном уровне,

третий — с 6 по 22 марта 2024 года на республиканском уровне.



Педагоги победители второго этапа принимают участие в заочном и очном турах, где должны будут продемонстрировать свои профессиональные навыки в области дошкольного образования и свои личностные качества. В результате выберут пять финалистов.

Минобразования Чувашии.