В Шумерлинском муниципальном округе дан старт конкурсу профессионального мастерства библиотечных работников.

В конкурсе могут принять участие руководители и специалисты библиотек Шумерлинского МО без возрастных ограничений и требований к образованию и стажу работы.

На суд жюри принимаются лучшие практики конкурсанта и творческие разработки, посвященные Году семьи, Году экологической культуры и бережного природопользования, Году волонтёрского движения в России и странах СНГ, Десятилетию детства в России, Десятилетие науки и технологий в РФ, театральным, юбилейным датам российского, республиканского и муниципального масштаба. Это могут быть:

реализованные и подготовленные к реализации проекты;

успешные примеры социального партнерства и сотрудничества;

новые формы и методы работы, предложенные и внедренные номинантом в практику.

Конкурс проводится с 15 января по 27 мая в три этапа:

1 этап. Сбор заявок и подача конкурсных работ — со 2 по 16 апреля.

2 этап. Защита конкурсных работ – с 17 апреля по 17 мая на базах библиотек учреждения.

3 этап. Определение победителей — с 17 по 26 мая.

Объявление итогов конкурса и награждение победителей состоится 27 мая на праздничном мероприятии, посвященном Общероссийскому Дню библиотек.

Конкурсные материалы направляются по адресу: г. Шумерля, ул. Чайковского, д.1, телефон: 8(83536)-2-66-30, е-mail: shumrazbs@mail.ru

Источник: сайт Шумерлинского муниципального округа.