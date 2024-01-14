Стартовала декларационная кампания 2024 года

1 января по всей России стартовала декларационная кампания по доходам граждан за прошлый год. Представить декларацию по форме № 3-НДФЛ необходимо гражданам: получившим доход от продажи недвижимого имущества, находившегося в собственности менее 5 лет, а также при продаже транспортных средств, находившихся в собственности менее 3 лет; получившим доход от продажи имущественных прав; получившим в дар от физических лиц, не являющихся близкими родственниками, недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паёв; получившим вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключённых договоров, включая доходы по договорам имущественного найма или договорам аренды любого имущества; получившим выигрыши от операторов лотерей, организаторов азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе – в сумме до 15 тысяч рублей, а также от организаторов азартных игр, не относящихся к букмекерским конторам и тотализаторам; получившим доходы от источников, находящихся за пределами Российской Федерации.



Отчитаться о доходах также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица.



Подать декларацию необходимо в срок не позднее 2 мая 2024 года. Это правило не распространяется на получение имущественных и социальных налоговых вычетов. В данном случае представить декларацию можно в течение всего года.



Наиболее удобным способом заполнения и подачи декларации является сервис сайта ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Здесь же можно отследить статус камеральной налоговой проверки декларации. На бумажном носителе подать декларацию можно в любом обособленном подразделении Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике.



Оплату исчисленного по декларации налога на доходы физических лиц нужно произвести до 15 июля 2024 года.



Управление ФНС по Чувашии.