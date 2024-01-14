14 Янв

Стартовала декларационная кампания 2024 года

1 января по всей России стартовала декларационная кампания по доходам граждан за прошлый год. Представить декларацию по форме № 3-НДФЛ необходимо гражданам: получившим доход от продажи недвижимого имущества, находившегося в собственности менее 5 лет, а также при продаже транспортных средств, находившихся в собственности менее 3 лет; получившим доход от продажи имущественных прав; получившим в дар от физических лиц, не являющихся близкими родственниками, недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паёв; получившим вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключённых договоров, включая доходы по договорам имущественного найма или договорам аренды любого имущества; получившим выигрыши от операторов лотерей, организаторов азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе – в сумме до 15 тысяч рублей, а также от организаторов азартных игр, не относящихся к букмекерским конторам и тотализаторам; получившим доходы от источников, находящихся за пределами Российской Федерации.


Отчитаться о доходах также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица.


Подать декларацию необходимо в срок не позднее 2 мая 2024 года. Это правило не распространяется на получение имущественных и социальных налоговых вычетов. В данном случае представить декларацию можно в течение всего года.


Наиболее удобным способом заполнения и подачи декларации является сервис сайта ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Здесь же можно отследить статус камеральной налоговой проверки декларации. На бумажном носителе подать декларацию можно в любом обособленном подразделении Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике.


Оплату исчисленного по декларации налога на доходы физических лиц нужно произвести до 15 июля 2024 года.


Управление ФНС по Чувашии.

Автор записи: anna

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