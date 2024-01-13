Почему старый, если новый?

Новый год — праздник, который отмечают практически во всех уголках нашей планеты. Но зима вообще щедра на праздники — как официальные, так и неофициальные. Среди вторых особое место занимает Старый Новый год — эдакий оксюморон во плоти.
Старый Новый год — он же Новый год по старому стилю, или ортодоксальный Новый год — отмечается в ночь с 13 на 14 января. Он дарит еще одну возможность собраться за праздничным столом.
Если Новый год отмечают практически повсеместно, то со Старым Новым годом всё немного сложнее. Это связано с юлианским и григорианским календарями — наверняка многие слышали об этом хотя бы краем уха.
Юлианский календарь появился благодаря римскому правителю Гаю Юлию Цезарю, жившему в 100-44 годы до н. э. В нашей стране эта система исчисления времени стала активно внедряться совместно с введением христианства. Во времена правления Петра Первого дата празднования Нового года была перенесена на 1 января, до этого у славянских народов начало года отмечалось 1 сентября. Однако Россия полностью перешла на григорианский календарь значительно позже, после Октябрьской революции 1917 года.
Современную систему исчисления времени ввел Папа Римский Григорий XIII в католических странах, она являлась более точной. Разница между григорианским и юлианским календарями составляла 13 дней. Это создавало некоторые сложности в международных отношениях, поэтому 14 февраля 1918 года большевики решили полностью перевести Россию на григорианский календарь. Но православная Церковь эти изменения не приняла и продолжила ориентироваться на юлианское летоисчисление. С тех пор у нас стал отмечаться Новый год по старому стилю. То есть по старому календарю дате наступления Нового года соответствует 14 января.
Сейчас дата Старого Нового года по современному календарю совпадает с православным Обрезанием Господнем, а также днем, когда вспоминают святого Василия Великого, архиепископа Кесарийского. Приготовления к Васильеву дню начинали накануне вечером (его еще называли «щедрый вечер»): хозяйки старались накрыть богатый стол, готовили кутью, заправляя ее жиром или салом, пекли пироги. А главным украшением праздничного стола являлось свиное мясо: Василий считался покровителем свиней, его почитали пастухи. Многие славяне также делали печенье, напоминающее по форме домашний скот. Утром в доме каждый старался встать пораньше, чтобы принести воду из колодца или водоема и умыться ей: считалось, что это поможет на весь год сохранить бодрость и свежесть. Некоторые клали в воду золотые и серебряные монетки — для красоты и чистоты лица. Было принято ходить друг другу в гости на застолья, весело проводя время (возможно, с этим связана поговорка «Как встретишь Новый год, так его и проведешь»).
Также на рассвете 14 января проводился обряд «посевания»: по домам ходили молодые люди, так называемые посевальщики, и разбрасывали в избах зерна, поздравляя хозяев с праздником и желая им изобилия и урожайного года. Жители домов взамен давали им щедрые угощения. В это время также начинались гадания.
Многие приметы этого праздника были тесно связаны с урожаем, а следовательно, с погодой, от которого он напрямую зависел. Обращали внимание на температуру, осадки и звезды.
Вот некоторые приметы:
- Иней и снег на ветвях деревьев, а также гололед — к богатому урожаю зерна.
- Яркое солнце — к урожайному году.
- Выпадет много снега — к счастливому году.
- Туман — хороший знак, сулящий прибыль (и урожай).
- Звездное небо — взойдет много гороха.
- Сильный ветер и вьюга сулят ореховые всходы.
- Отсутствие луны — к засухе.
Также в этот день обращали внимание на то, какого пола будет первый пришедший в гости: все ждали мужчин, потому что это считалось признаком удачи и счастья в новом году.
Не рекомендовалось убираться и выносить мусор (с ним можно выбросить свое счастье), заниматься денежными вопросами — давать деньги в долг, считать мелочь (чтобы не провести весь год в слезах и долгах), ругаться, обзывать кого-то, отмечать праздник в чисто женской компании (лучше в разнополой). Важным моментом считалось соблюдение «дресс-кода»: за столом нельзя было появляться в темной, нечистой и неопрятной одежде.
Традиция Старого Нового года также связана с варениками, которые считались сакральным блюдом: их лепили с различными начинками и замешивали туда какой-нибудь предмет, который что-то значил для того, кому он в итоге попадался (к примеру, нить — к дороге, кольцо — к скорой свадьбе, монетка — к богатству).
Старый Новый год — это еще одна возможность почувствовать очарование уютных зимних праздников, ощутить связь времен и преемственность традиций, а также зарядиться энергией и верой в чудеса!
Источник: rg.ru.