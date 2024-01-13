Почему старый, если новый?

Новый год — праздник, который отмечают практически во всех уголках нашей планеты. Но зима вообще щедра на праздники — как официальные, так и неофициальные. Среди вторых особое место занимает Старый Новый год — эдакий оксюморон во плоти.

Старый Новый год — он же Новый год по старому стилю, или ортодоксальный Новый год — отмечается в ночь с 13 на 14 января. Он дарит еще одну возможность собраться за праздничным столом.



Если Новый год отмечают практически повсеместно, то со Старым Новым годом всё немного сложнее. Это связано с юлианским и григорианским календарями — наверняка многие слышали об этом хотя бы краем уха.



Юлианский календарь появился благодаря римскому правителю Гаю Юлию Цезарю, жившему в 100-44 годы до н. э. В нашей стране эта система исчисления времени стала активно внедряться совместно с введением христианства. Во времена правления Петра Первого дата празднования Нового года была перенесена на 1 января, до этого у славянских народов начало года отмечалось 1 сентября. Однако Россия полностью перешла на григорианский календарь значительно позже, после Октябрьской революции 1917 года.



Современную систему исчисления времени ввел Папа Римский Григорий XIII в католических странах, она являлась более точной. Разница между григорианским и юлианским календарями составляла 13 дней. Это создавало некоторые сложности в международных отношениях, поэтому 14 февраля 1918 года большевики решили полностью перевести Россию на григорианский календарь. Но православная Церковь эти изменения не приняла и продолжила ориентироваться на юлианское летоисчисление. С тех пор у нас стал отмечаться Новый год по старому стилю. То есть по старому календарю дате наступления Нового года соответствует 14 января.



Сейчас дата Старого Нового года по современному календарю совпадает с православным Обрезанием Господнем, а также днем, когда вспоминают святого Василия Великого, архиепископа Кесарийского. Приготовления к Васильеву дню начинали накануне вечером (его еще называли «щедрый вечер»): хозяйки старались накрыть богатый стол, готовили кутью, заправляя ее жиром или салом, пекли пироги. А главным украшением праздничного стола являлось свиное мясо: Василий считался покровителем свиней, его почитали пастухи. Многие славяне также делали печенье, напоминающее по форме домашний скот. Утром в доме каждый старался встать пораньше, чтобы принести воду из колодца или водоема и умыться ей: считалось, что это поможет на весь год сохранить бодрость и свежесть. Некоторые клали в воду золотые и серебряные монетки — для красоты и чистоты лица. Было принято ходить друг другу в гости на застолья, весело проводя время (возможно, с этим связана поговорка «Как встретишь Новый год, так его и проведешь»).

Также на рассвете 14 января проводился обряд «посевания»: по домам ходили молодые люди, так называемые посевальщики, и разбрасывали в избах зерна, поздравляя хозяев с праздником и желая им изобилия и урожайного года. Жители домов взамен давали им щедрые угощения. В это время также начинались гадания.



Многие приметы этого праздника были тесно связаны с урожаем, а следовательно, с погодой, от которого он напрямую зависел. Обращали внимание на температуру, осадки и звезды.



Вот некоторые приметы: