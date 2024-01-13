Если долгое время работать на одном месте, это место становится для человека

вторым домом, а люди, которые окружают, — членами семьи. Для врача

психиатра-нарколога Анаит Егишевны Вирабян вторым домом стало Шумерлинское

отделение Республиканского наркологического диспансера, ведь здесь она

проработала около 23 лет, а перед Новым годом ушла за заслуженный отдых.

На сегодняшний день Анаит Егишевне 74 года. «Настоящий профессионал своего дела! Всегда оставалась верной своим принципам и ценностям: всё только во благо здоровья! Ее отличает полная самоотдача работе и стремление не останавливаться на достигнутом, быть ответственной за любые принятые решения. Медицина для нее не только любимая работа, но и призвание, дело всей жизни», — с уважением рассказывает про коллегу заведующая отделением Лилия Мансуровна Егорова, отмечая, что с уходом А.Е. Вирабян на заслуженный отдых для коллектива заканчивается целая эпоха.

На Родине



Анаит Егишевна — уроженка Армении. Родители, прошедшие все ужасы геноцида армянского народа и чудом спасшиеся, старались привить дочери основы высокой гуманности при формировании ее характера. Горький след в душе остался у Анаит Егишевны от рассказов и слез отца, чудом спасшегося в те времена, когда турки убивали всех без разбора — детей, стариков… Еще в школе она проявляла себя активной и целеустремленной личностью. Была секретарем комсомольской организации, читала на сцене стихи любимых поэтов, всерьез занималась легкой атлетикой (толканием ядра, метанием диска и копья), успешно выступала на различных соревнованиях. Окончив школу с золотой медалью, девушка поступила в Ереванский медицинский институт по специальности «терапевта». На 4 курсе она уже работала по ночам дежурной медсестрой и это здорово помогло ей в дальнейшей работе.



С 1973 по 1993 годы А. Вирабян работала в одной из поликлиник Еревана, сначала была участковым врачом, а уже через 2-3 года стала заведующей терапевтическим отделением. Долгие годы совмещала свою работу с педагогической деятельностью в медицинском колледже — 14 лет преподавала студентам этику и деонтологию.



В 1993 году Анаит Егишевна с семьей переехала в Шумерлю. В Армении тогда были не лучшие времена. Происходили военные действия, электричества либо не было, либо давали по часам. Голод, холод, и так продолжалось не один год.

На тот момент в Шумерле уже проживали трое братьев Анаит Егишевны — занимались производством обуви. Зная про тяжелые условия жизни, они позвали сестру в наш город.



И стала Шумерля родной



Профессиональная деятельность Анаит Егишевны в Шумерле началась с должности главврача машзаводского санатория-профилактория на базе «Соснячка», где она проработала более года. Но и в России начались перемены. «Мы — от судьбы, судьба — за нами», — говорит А. Вирабян, вспоминая сложные времена.



Вскоре санаторий закрылся. После этого Анаит Егишевна несколько лет проработала на станции скорой медицинской помощи. Потом попыталась вернуться в Армению, но там, в поликлинике, совершенно не выдавали зарплату, и через полтора года она вновь вернулась в Шумерлю.

Вспоминая те времена, Анаит Егишевна с благодарностью отзывается о стоматологе Светлане Васиной, которая оказала ей тогда столь нужную психологическую поддержку. Дружба, основанная на взаимном уважении, сохранилась до сих пор.



В наркологический диспансер А. Вирабян пришла в январе 2001 года, прошла курсы повышения квалификации и начала работать наркологом. «Одной из особенностей этой профессии является то, что мы сами просим больных лечиться, уговариваем, объясняем. Когда больные поступают к нам в тяжелом состоянии, мы приводим их в порядок. Как только они начинают хорошо себя чувствовать — просят выписать. И тут у нас появляются разногласия, потому что снятия одного похмельного синдрома недостаточно. Процесс избавления от зависимости и возращения человека к устойчивой трезвости, труду, полноценной жизни — это длительный психотерапевтический путь, требующий комплексного подхода медицинской бригады, пациента и его родственников. А когда удается уговорить пациентов на лечение, на душе становится хорошо», — рассказывает Анаит Егишевна и отмечает, что многое в их работе зависит от взаимодействия трех звеньев: больного, родных и врача. Если трое заодно, болезнь победить можно. Но если один из них, особенно больной, не будет идти на контакт, то ничего не получится.



«Коллектив у нас очень хороший, я всегда чувствовала взаимную теплоту. И сейчас, когда все собрались в честь моего ухода на заслуженный отдых, очень расчувствовалась», — делится Анаит Егишевна. Коллеги тоже не хотят ее отпускать, отзываются о ней как об очень мягком, тактичном человеке, любящем свою работу и людей. Пациенты хотят попасть именно к ней, зная, что им сразу окажут помощь. Опытный врач знает каждого на лицо и помнит про них всю информацию. Сразу видно, профессионал с большой буквы.



Лилия Мансуровна отмечает, что А. Вирабян пользуется большим авторитетом не только среди своих коллег, но и среди медицинской общественности города. Как руководитель она благодарит её за самоотверженный труд, за все годы, что работали вместе, и отмечает, что Анаит Егишевна — тот человек, которого будет очень не хватать их дружной и сплоченной команде.



Самой же Анаит Егишевне сложно не только расставаться с коллегами, но и осознавать, что она не сможет так активно, как раньше, помогать людям. «Медицина — это служба, где врачи годами собирают свой багаж. Каждый день что-то узнают, совершенствуются в работе. А теперь это похоже на то, что багаж больше без надобности», — с грустью отмечает А. Вирабян.



За годы работы Анаит Егишевна была удостоена Почетных грамот администрации г. Шумерли, Республиканского наркологического диспансера и дважды — Почетной грамоты Министерства здравоохранения Чувашской Республики. Вторую ей вручили перед Новым годом — чествовать уважаемого сотрудника приехали главврач Республиканского наркодиспансера Елена Калинина и главный внештатный нарколог Минздрава Чувашии Ирина Булыгина.



В 2019 году в рамках акции «Спасибо, доктор, спасибо медсестра» А. Вирабян вошла в число 100 лауреатов общественной награды «Народное признание». В том же году ее портрет находился на городской Доске почета.



Впереди — новый этап жизни



Скучать на пенсии Анаит Егишевне не придется. С ней рядом находится семья сына — 17-летний внук и сноха. А совсем скоро она собирается исполнить свою мечту и поехать на постоянное место жительства домой, в Армению. Там ее с нетерпением ждут дочь, внуки и правнуки. «30 лет не была на родине. Буду заниматься внуками, баловать родных вкусной едой», — говорит любящая мама и бабушка. А то, что она умеет вкусно готовить, знают и коллеги. Они будут скучать по долме и другим национальным блюдам. А еще по армянским песням в ее исполнении.

Татьяна Александрова.