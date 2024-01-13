В Чувашии изучат уровень жизни семей

С 15 января по 9 февраля в республике пройдет выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах. В ходе опроса станет известна информация об условиях проживания, материальном положении семей, о получаемых мерах социальной поддержки.

В России участниками станут 60 тыс. домохозяйств, а в Чувашии – 576. Для обследования в республике выбраны города Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш, Алатырь, Шумерля, Цивильск и Ядрин, Батыревский, Вурнарский, Ибресинский, Канашский, Комсомольский, Моргаушский, Урмарский, Цивильский, Чебоксарский и Ядринский муниципальные округа.



Жителей опросят интервьюеры, которые покажут паспорт, специальное удостоверение и заполнят бланки наблюдения со слов опрашиваемых. При ответах на вопросы от респондентов не требуется предъявление документов. Полученная от населения информация конфиденциальна, не подлежит разглашению, используется для формирования сводных данных.



Итоги наблюдения необходимы для планирования мер социальной политики, направленной на повышение адресности социальной помощи, на ограничение бедности среди семей с детьми, работающих, пенсионеров, инвалидов и на оказание помощи нуждающимся.



Чувашстат.