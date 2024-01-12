Совершенному учителю посвящается

"Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, — он совершенный учитель

"Л. Н. Толстой

Лев Николаевич очень точно описал самые важные качества, которые есть в учителе, нашем учителе…

Мы, родители учащихся школы № 1, хотим выразить слова благодарности учителю русского языка

и литературы высшей квалификационной категории Левановой Марии Васильевне.

Это педагог с большой буквы, который вкладывает в детей, не разделяя на чужих и своих, успешных и не очень, всю свою энергию, любовь и, конечно же, знания. Благодаря педагогическим навыкам и умению донести материал до каждого ученика, успехи Марии Васильевны отмечены многими наградами на уровне города, республики и России. Самым главным успехом, как должно быть для каждого педагога, считаются успехи учеников. Неоднократно вместе со своими учениками Мария Васильевна становилась победителем творческих конкурсов. Среди последних – победа в литературно-художественном конкурсе «Время писать» с литературно-художественным альманахом, победа во Всероссийском научном конкурсе «Шаги в науке», в котором Мария Васильевна отмечена медалью высшей степени как научный руководитель. Ученики Марии Васильевны успешно сдают экзамены – 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку набрала её ученица.



Достоинств у нашего учителя много: она внимательный, талантливый педагог, психолог, друг для учеников и их родителей, отзывчивый и понимающий человек. Хочется пожелать ей ещё больше побед, ещё больше талантливых учеников и творческих интересных проектов.



С уважением к своему учителю родители учащихся СОШ № 1.