Ремонт окончен, в окнах свети многоточий больше нет

Новый 2024 год и новую учебную четверть обучающиеся гимназии № 8 начали в своей родной обновленной школе. Долгожданное событие — торжественное открытие учебного заведения после длительного капитального ремонта — состоялось в преддверии Нового года и стало настоящим подарком для педагогов, детей и их родителей.

Напомним, что гимназия была включена в федеральную программу капитального ремонта школ «Модернизация школьных систем образования». На проведение капремонта было выделено более 110 млн рублей. К сожалению, первоначальный подрядчик не справился со своими обязательствами, и ремонтом школы занялась другая подрядная организация — ООО «Главинвестстрой». За полгода ей удалось справиться с задачей, и гимназисты наконец-то вернулись в родные стены.



В ходе капремонта был проведен большой объём работ: отремонтирован и утеплен фасад здания, заменены системы отопления, водоснабжения, другие инженерные коммуникации, отремонтирована кровля, проведены отделочные работы внутри, смонтированы противопожарная сигнализация и видеонаблюдение, установлено новое ограждение с автоматизированными калитками и откатными воротами. В учебных классах появились новая мебель и современное оборудование. Положительные изменения в ходе небольшой экскурсии смогли оценить и почетные гости.



Разделить с гимназистами радость от долгожданного события 29 декабря пришли депутат Госсовета Чувашии Виктор Горбунов, глава Шумерли Эдуард Васильев, председатель городского Собрания депутатов Сергей Яргунин, заместитель главы администрации — начальник отдела образования и социальной политики Елена Сахарова. Гости поздравили всех с наступающим Новым годом и пожелали ребятам новых успехов в родной гавани. Особые слова благодарности прозвучали в адрес педагогов, родителей и школьников за понимание и терпеливое ожидание, за помощь в подготовке школы к учебному процессу. Директор гимназии Ирина Сасакина также выразила огромную признательность подрядной организации ООО «Главинвестстрой» за ответственный подход к работе и от души поблагодарила коллективы школ города, гостеприимно принимавшие гимназистов в период капитального ремонта.



Украшением этого дня стала яркая театрализованная постановка с участием школьников и педагогов. В шуточной форме они как нельзя лучше рассказали о том, как было раньше, с какими сложностями пришлось столкнуться в период проведения ремонта. Наконец, — сложности позади, впереди — новые знания и возможности.

Татьяна Александрова.







