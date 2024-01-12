Для наших защитников

В музее школы № 2 в новогодние каникулы волонтёры изготавливали маскировочные нашлемники.

Еще в начале декабря волонтёр группы «Шумерля. Помощь СВОиМ» Ада Никифорова провела в школе мастер-класс, подробно рассказала и показала все хитрости плетения нашлемников, объяснила, какую ткань выбирать, как нарезать полоски и правильно вязать узлы. Нашлемники плетут по принципу маскировочных сетей — на заготовленную «паутинку» привязывают нарезки ткани камуфляжной расцветки. Для каждой местности, где базируются наши ребята, и в зависимости от времени года они разные. Ткань для изготовления нашлемнимков была приобретена на средства неравнодушных шумерлинцев, участников группы.



Ребята быстро освоили плетение и за небольшое время приготовили несколько коробок. Изготовленные маскировочные нашлемники будут упакованы и переданы нашим защитникам в зону СВО.

Источник: школа № 2.