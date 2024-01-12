Специальную стипендию Главы Чувашской Республики в размере 2500 рублей ежемесячно в 2024 году будет получать одна тысяча талантливых молодых людей. В их число вошли 28 представителей шумерлинских организаций.



Стипендиатами стали:

Алексеев Сергей — учащийся школы № 1,

Ахтяров Валерий — учащийся школы № 3,

Баторшин Денис — учитель школы № 6,

Батракова Виктория — спортсменка СШ «Олимп»,

Волков Роман — студент Шумерлинского политехнического техникума,

Горячев Леонид — учащийся гимназии № 8,

Гуськов Роман — учащийся Центра детского творчества,

Ефимова Аделия — учащаяся Детской школы искусств № 1,

Иванов Максим — учащийся школы № 1,

Ильин Дмитрий — учащийся Детской школы искусств № 1,

Казакова Елизавета — учащаяся школы № 6,

Кукушкин Роман — учащийся Детской школы искусств № 1,

Макарова Диана — учащаяся Ходарской школы им. И.Н. Ульянова,

Малова Екатерина — учащаяся школы № 3,

Мещерякова Мария — студентка Шумерлинского политехнического техникума,

Мигунова Екатерина — начальник отдела культуры администрации г. Шумерли,

Милина Александра — учащаяся Детской школы искусств № 1,

Надеждин Роман — учащийся гимназии № 8,

Огурцов Александр — педагог-организатор Центра детского творчества,

Полякова Марина — учитель школы № 3,

Пугачев Алексей — журналист-волонтер детского медиацентра «Прожектор» БФ «Творчество детям»,

Савельева Анна — учащаяся школы № 1,

Сапожникова Светлана — учащаяся Егоркинской школы,

Семенова Ольга — воспитатель детского сада № 16 «Рябинушка»,

Сидорова Анна — учащаяся Егоркинской школы,

Степанова Стелла — учитель школы № 3,

Ушкова Анастасия — спортсменка Спортивной школы г. Шумерли,

Фокина Виктория — учащаяся гимназии № 8.

Наталья Владимирова.