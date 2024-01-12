Специальную стипендию Главы Чувашской Республики в размере 2500 рублей ежемесячно в 2024 году будет получать одна тысяча талантливых молодых людей. В их число вошли 28 представителей шумерлинских организаций.
Стипендиатами стали:
Алексеев Сергей — учащийся школы № 1,
Ахтяров Валерий — учащийся школы № 3,
Баторшин Денис — учитель школы № 6,
Батракова Виктория — спортсменка СШ «Олимп»,
Волков Роман — студент Шумерлинского политехнического техникума,
Горячев Леонид — учащийся гимназии № 8,
Гуськов Роман — учащийся Центра детского творчества,
Ефимова Аделия — учащаяся Детской школы искусств № 1,
Иванов Максим — учащийся школы № 1,
Ильин Дмитрий — учащийся Детской школы искусств № 1,
Казакова Елизавета — учащаяся школы № 6,
Кукушкин Роман — учащийся Детской школы искусств № 1,
Макарова Диана — учащаяся Ходарской школы им. И.Н. Ульянова,
Малова Екатерина — учащаяся школы № 3,
Мещерякова Мария — студентка Шумерлинского политехнического техникума,
Мигунова Екатерина — начальник отдела культуры администрации г. Шумерли,
Милина Александра — учащаяся Детской школы искусств № 1,
Надеждин Роман — учащийся гимназии № 8,
Огурцов Александр — педагог-организатор Центра детского творчества,
Полякова Марина — учитель школы № 3,
Пугачев Алексей — журналист-волонтер детского медиацентра «Прожектор» БФ «Творчество детям»,
Савельева Анна — учащаяся школы № 1,
Сапожникова Светлана — учащаяся Егоркинской школы,
Семенова Ольга — воспитатель детского сада № 16 «Рябинушка»,
Сидорова Анна — учащаяся Егоркинской школы,
Степанова Стелла — учитель школы № 3,
Ушкова Анастасия — спортсменка Спортивной школы г. Шумерли,
Фокина Виктория — учащаяся гимназии № 8.
Наталья Владимирова.