В Мыслеце построят клуб

10 января глава Шумерлинского муниципального округа Дмитрий Головин совершил поездку в Краснооктябрьское сельское поселение. В пос. Мыслец он провел рабочую встречу с начальником Краснооктябрьского территориального отдела Анной Смолиной, начальником отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ УБРТ Татьяной Маркиной, заведующим сектором культуры и архивного дела Натальей Николаевой по вопросу возведения сборной конструкции сельского клуба.



Инициативный проект «Поставка и монтаж сборного помещения сельского клуба в пос. Мыслец» был одобрен Минсельхозом Чувашии и планируется к реализации в 2024 году. Комиссия рассмотрела варианты расположения здания сельского клуба, подведения к нему коммуникаций, обустройства парковочных мест и прочие моменты.



Источник: администрация Шумерлинского МО.