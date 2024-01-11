Почти 35 тысяч человек посетили павильон №1 «Первые в России – стране возможностей» на ВДНХ в новогодние праздники

За праздничные выходные с 3 по 8 января экспозицию Движения Первых и президентской платформы «Россия – страна возможностей» посетили почти 35 тысяч человек. При этом около 2,3 тысяч ребят, в том числе участников Движения Первых, прибыли посмотреть экспозицию в составе детских организованных групп из 11 регионов страны – Чувашии, Тюменской, Ульяновской областей, Алтайского и Приморского края, ДНР и ЛНР, и других.

В преддверии празднования Старого Нового года 12 и 13 января Движение Первых подготовило развлекательную программу для маленьких и взрослых посетителей Международной выставки-форума «Россия». На улице у павильона №1 гостей ВДНХ будут развлекать уличный брасс-бенд, ходулисты и другие яркие персонажи, а в павильоне №55 можно принять участие в семейных мастер-классах – ребята вместе с родителями могут изготовить своими руками подсвечники, светильники, задекорировать деревянные игрушки.

Напомним, что для посетителей Павильон №1 «Центральный» открылся в рамках экспозиции впервые после масштабных ремонтно-реставрационных работ – здание реконструировали с 2014 года и вернули ему исторический облик. Посетить совместную экспозицию Движения Первых и президентской платформы «Россия – страна возможностей» дети и взрослые могут бесплатно, предварительно зарегистрировавшись на сайте expo.pervye.ru.

Последние новости об экспозиции, а также удобные часы для свободных посетителей можно узнать на сайте и в социальных сетях проекта: ВКонтакте / Telegram / Одноклассники

Афросина Анастасия, активистка Движения Первых из города Шумерля, студентка ЧГУ имени И. Н. Ульянова:

Спасибо Движению Первых и Союзу Краеведов Чувашии за предоставленную возможность посетить масштабную международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ . С делегацией мы посетили множество павильонов ,но самым запоминающимся для меня стал 75 павильон ,в котором были представлены все 89 регионов России. Каждый стенд был уникален и необычен ,по-особенному красив . Многие субъекты проводили различные мастер-классы ,в которых я с большим удовольствием участвовала . Я не могла не зайти в родную Чувашию ,где нас встречал ЧГПУ. На мой взгляд ,точка нашего региона была одной из лучших . Мне очень понравилось ,хочу вернуться еще раз не только в роли участника, но и в роли организатора.