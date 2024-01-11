Жителей республики просят не преграждать путь мусоровозам

«Посёлок Восточный тонет в мусоре», – посетовали жители Чебоксар, опубликовав в соцсетях фотографию и просьбу убрать их двор. Сигнал взяли в работу в администрации столицы, а мусор убрал регоператор по обращению с ТКО, «Ситиматик». При этом оператор особо подчеркнул: часто у водителей мусоровозов нет возможности выполнить свою работу из-за перекрытия подъезда к площадке машинами жильцов.

Аналогичные просьбы навести порядок поступали и из других муниципалитетов Чувашии. Каждое сообщение было зафиксировано и обработано специалистами ЦУР Чувашии, порядок был наведен при содействии администраций. Всего в 2023 году поступило более 1700 сообщений на тему мусора.

чувашинформ.рф