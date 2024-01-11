В финал конкурса «Премия Первых» россияне выбрали 100 проектов, в который прошли 5 номинантов из Чувашской Республики

Движение Первых подвело итоги третьего этапа Всероссийского конкурса «Премия Первых», который позволяет отобрать лучшие проектные инициативы в стране, направленные на развитие детей и молодежи.
На официальном сайте проекта в течение декабря дети, родители и педагоги голосовали за лучшие, по их мнению, инициативы из ранее отобранных 1 000 проектов. Участниками народного голосования стали более 80 тыс. человек из 89 регионов Российской Федерации.
На народном голосовании были представлены номинанты из 76 регионов России, 40 из них – прошли в финал Премии. Среди лидеров – Кемеровская и Нижегородская области, а также Краснодарский край, от которых в финал прошло по 8 номинантов. Высокое количество голосов получили номинанты из Чувашской Республики-Чувашии, Омской области и Республики Татарстан. От этих регионов в финале будут представлены от 5 до 7 номинантов.
В финал вышли 100 проектов. Уже в январе экспертное жюри «Премии Первых» выберет победителей в каждой номинации. Торжественное награждение состоится на II Съезде Движения Первых. На сайте можно подробнее ознакомиться с конкурсом «Премия Первых».
Список финалистов Конкурса «Премия Первых»:
- Ансамбль эстрадного танца «Авангард» им. М. Ивановой (г. Чебоксары)
- Спортивная школа (г. Шумерля)
- Музей «Слава госпиталя» Дома детского творчества (г. Канаш)
- Студия танца «Триумф» (г. Чебоксары)
- Этнографический комплекс «Чуваш Керем» (д. Малый Сундырь)