Утверждены сроки проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в 2024 году

Минпросвещения РФ и Рособрнадзор утвердили сроки проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в 2024 году, а также перечень средств обучения и воспитания, которые можно использовать для выполнения заданий контрольных измерительных материалов.



В соответствии с утвержденными приказами, ЕГЭ в 2024 году в досрочный период пройдет с 22 марта по 22 апреля, в основной период – с 23 мая по 1 июля, в дополнительный период – с 4 по 23 сентября.



Проведение ОГЭ для выпускников 9 классов также разделено на три периода: досрочный (с 23 апреля по 18 мая), основной (с 21 мая по 2 июля) и дополнительный (с 3 по 24 сентября). По итогам общественного обсуждения экзамены в 9 классах, которые ранее были запланированы на 24 и 25 мая 2024 года, перенесены, освободив указанные дни для празднования традиционных «последних звонков». ОГЭ и ГВЭ по информатике в 9 классах в рамках основного периода экзаменов будет проводиться в три дня (27 мая, 11 июня и 14 июня) в связи с использованием компьютерного оборудования.



Также по итогам обсуждения проекта приказа, касающегося ОГЭ, из него была исключена норма, разрешающая использовать на экзамене по математике непрограммируемый калькулятор. В 2024 году участниками ОГЭ по математике он использоваться не будет.



Принято решение по итогам дополнительной проработки данного вопроса рассмотреть и обсудить возможность и целесообразность использования непрограммируемого калькулятора при проведении ОГЭ и ГВЭ по математике в будущем.

Минобразования Чувашии