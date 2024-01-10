«Лаборатория Касперского» расскажет школьникам на «Уроке цифры» про кибербезопасность настоящего и будущего

«Лаборатория Касперского» разработала для всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» обучающие материалы и тренажеры на тему «Кибербезопасность будущего». Школьники узнают, например, что такое интернет вещей, как обезопасить умный дом, защищать данные на смартфонах и противостоять самым разным кибератакам, в том числе тем, что реализуются с использованием продвинутых технологий. А еще познакомятся с многообразием профессий в ИТ и специалистами, которые уже сегодня разрабатывают подходы и решения для защиты различных устройств, чтобы сделать современный цифровой мир безопаснее.

Проект «Урок цифры» ежегодно реализуется Минпросвещения России, Минцифры России и АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика».

В этом учебном году «Урок цифры» от «Лаборатории Касперского» проходит в российских школах с 15 января по 4 февраля 2024 года. Урок состоит из интерактивных заданий-тренажеров. По сюжету герои попадают в симуляцию будущего – в 2050 год. Задания и сценарии различаются для учеников младших, средних и старших классов. Несмотря на то, что действие происходит в далеком будущем, в выдуманных мирах, задания носят вполне практический характер и учат, как защищаться от киберугроз сегодняшнего дня. Например, учащимся расскажут, что такое программа-шифровальщик и троянец-стилер, какие пароли являются надежными, а какие лучше не использовать, почему нужно регулярно обновлять программы, установленные на компьютере и смартфоне. Видеолекция, методические материалы для проведения занятия и сам тренажер будут доступны на сайте урокцифры.рф.

Материалы урока являются также практикоориентированными и помогают детям узнать о многообразии ролей в сфере ИТ и ИБ. Обе эти области – многогранные, и задача урока «Лаборатории Касперского» – познакомить детей с некоторыми профессиями, которые, безусловно, будут востребованы в будущем. Так, школьникам расскажут, чем занимаются, в частности, эксперты по кибербезопасности, пентестеры и специалисты по безопасной разработке.

«Наша миссия – строить безопасный мир. Мы верим, что важную роль в этом играют актуальные знания и навыки. Благодаря «Уроку цифры» мы сможем рассказать большому числу взрослых и детей, как сделать цифровое пространство более безопасным. Важно, что школьники также получат представление о многообразии ролей в области ИТ. Надеемся, что уроки от ведущих технологических компаний помогут им определиться с будущей профессией», – рассказывает Андрей Сиденко, руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности. 2

«Более 80% детей от 3 до 14 лет постоянно пользуются интернетом. Их необходимо информировать об интернет-угрозах и способах их предотвращения. Ежегодно один из уроков всероссийской акции «Урок цифры» посвящен кибербезопасности. В этот раз школьники узнают, какие киберугрозы есть сейчас, а какие могут появиться в будущем. Им также расскажут о профессиях в сфере цифровой безопасности и защиты данных», – сказала Татьяна Трубникова, директор Департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры России.

«В динамически меняющемся мире важность защиты данных и персональной информации возрастает ежедневно. Помимо этого, профессии будущего также неразрывно связаны с кибербезопасностью. Мы рады, что этот «Урок цифры» был запущен совместно с одной из лучших компаний мира в области кибербеза – Лабораторией Касперского. Уверен, школьники как младших классов, так и старших, вдохновятся этим направлением работы и, возможно, примут решение работать в сфере безопасности данных в будущем», – отметил генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

Минцифры Чувашии.