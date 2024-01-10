Колл-центр и общественная приемная избирательного штаба Владимира Путина начали работу

Как сообщается на сайте Владимира Путина, уже начали свою работу единый колл-центр и общественная приемная избирательного штаба. Так по единому федеральному круглосуточному многоканальному телефону 8-800-301-21-85 жители нашей страны могут передать свои предложения и наказы кандидату на должность Президента России Владимиру Путину. В колл-центре работают 32 волонтера из 5 регионов страны. В числе добровольцев — участники команды молодёжного крыла Народного фронта из Смоленской, Белгородской и Воронежской областей, Удмуртской Республики и Республики Марий Эл. Вопрос или пожелание также можно направить по адресу электронной почте ы: vopros@putin2024.ru Заработала и общественная приемная кандидата на должность Президента Российской Федерации В.В. Путина. Россияне могут передать свои предложения и пожелания по адресу г. Москва, ул. Покровка, д.47 с 10 до 17 часов ежедневно со вторника по субботу включительно. Выходные дни — воскресенье, понедельник.