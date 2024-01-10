В Чувашии для крещенских купаний оборудуют более 200 купелей

Подготовку к крещенским купаниям обсудили на еженедельной планерке, которую провел Глава Чувашской Республики Олег Николаев.

К 19 января на водных объектах Чувашии планируется организовать около 100 мест для купания и более 200 купелей. Органам местного самоуправления ГКЧС республики направил методические рекомендации по безопасной организации мероприятий.

Жителям Чувашии напоминают, что зимние купания противопоказаны при острых и хронических заболеваниях. В купель запрещается прыгать и нырять, необходимо контролировать время пребывания в воде. После купания лучше немедленно одеться в сухую теплую одежду и пройти в отапливаемое помещение. Недопустимо купание в состоянии опьянения.

чувашинформ.рф