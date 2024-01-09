Подписи жителей Чувашии в поддержку Владимира Путина переданы в Центральный избирательный штаб

Вчера документы в поддержку кандидата на должность Президента представили 13 субъектов страны. Кроме нашей республики это сделали Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия и ряд других регионов.

При этом первые собранные подписи на сегодня уже предоставили больше половины субъектов. Над сбором, подсчетом и проверкой переданных документов до конца месяца будут работать волонтеры и юристы избирательного штаба.

Необходимый минимум собранных подписей для предоставления в ЦИК составляет 300 тысяч. Между тем, в поддержку кандидата на должность Президента России Владимира Путина в регионах страны уже собрано более 1 млн 300 тысяч подписей. Об этом сообщается на сайте Путина https://putin2024.ru/novosti/sobrano-bolee-1-mln-300-tysyach-podpisey-v-podderzhku-kandidata-na-dolzhnost-prezidenta-rf-vladimira

Сбор подписей продолжается.

Напомним, 5 января Центризбирком зарегистрировал первых кандидатов для участия в выборах. Это Леонид Слуцкий и Владислав Даванков.