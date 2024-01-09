Жители городов в новогодние каникулы активно обращались к власти в соцсетях

За время новогодних праздников жители республики не только отдыхали, но и активно решали насущные вопросы через соцсети. Традиционно больше всего сообщений в адрес органов власти и подведомственных учреждений поступило из Чебоксар, Канаша, Новочебоксарска, а также Шумерли и Алатыря.

Чаще всего пользователи обращали внимание на темы ЖКХ, дорог, общественного транспорта, благоустройства, мусора и свалок. Люди сигнализировали о ненадлежащем качестве или отсутствии отопления, неподобающей очистке снега, графике движения общественного транспорта.

Каждый такой сигнал зафиксирован и обработан специалистами ЦУР Чувашии. К решению вопроса подключены представители соответствующих органов власти. Всего за время новогодних праздников поступило почти 900 сообщений в соцсетях.

чувашинформ.рф