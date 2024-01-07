«Рождественская звезда» радовала шумерлинцев

Тринадцатая «Рождественская звезда» одарила своими яркими номерами зрителей, пришедших 7 января в ДК «Восход».

С православным Рождеством Христовым детей и взрослых поздравили настоятели городских храмов Владимир Ильин и Дмитрий Нестеренко, руководство Шумерли. А участники фестиваля в песнях, стихах, танцах и театральных постановках постарались показать важные для каждого верующего человека ценности.

Воспитанники воскресных школ при храмах Шумерли и Ходар, обучающиеся Детской школы искусств и школ города представили своё творчество в разных номинациях. По итогам фестиваля дипломами лауреатов 1 степени награждены: группа «Христославы» воскресной школы при церкви прп. Серафима Саровского, воскресные школы при храмах св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова и Покрова Пресвятой Богородицы. Дипломами отмечены выступления группы «Свечечки», хоры «Капель», «Капельки» и «Улыбка», ансамбль «Сударушка», кадеты школы № 6, танцевальная студия «Птица Феникс» и отдельные солисты.







