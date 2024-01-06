В Шумерле состоялся чемпионат по лыжным гонкам

Сегодня на лыжной трассе п. Палан состоялся открытый чемпионат Шумерли по лыжным гонкам среди любителей. Он был посвящен памяти воспитанника шумерлинской лыжной школы Александра Тарлыкова. Морозная погода не смогла напугать настоящих ценителей лыжного спорта. На трассе собрались самые стойкие — об этом в приветственных словах говорили глава Шумерли Эдуард Васильев и начальник отдела физической культуры, спорта и туризма Андрей Железин.

В лыжных гонках памяти Александра Тарлыкова приняли участие 30 спортсменов из городов и районов Чувашии. Многие из них соревнуются в Шумерле не в первый раз и хорошо знают эту трассу с профессиональными спусками и подъемами. Мужчины сегодня вели борьбу на дистанции 5 км, женщины соревновались на дистанции 3 км. Каждый из них получил огромное удовольствие и заряд бодрости от участия в соревнованиях.

Победители и призеры лыжной гонки удостоились грамот, медалей и призов. Среди шумерлинцев победителем в своей категории стал Егор Николаев, призерами стали Надежда Пояндаева, Ольга Пояндаева, Владимир Петров, Сергей Вушняков и Анатолий Тарлыков. Участники разошлись по домам в отличном настроении и с желанием вернуться на эти соревнования в следующем году.







