В Шумерле прошёл турнир по волейболу на Кубок главы города

Сегодня в спортивной школе «Олимп» прошел открытый турнир города Шумерли по волейболу среди мужских команд на Кубок главы города-2024. За главный трофей состязаний борются 3 команды: АО «КАФ», АО «ШЗСА» и ВК «Слава» (Шумерлинский муниципальный округ). Кто станет быстрее, выше, сильнее? Об этом узнаем уже через несколько часов. Следите за нашими новостями.

Открытый турнир города Шумерли по волейболу среди мужских команд на Кубок главы города-2024 завершился победой ВК «Слава» (Шумерлинский муниципальный округ). Команда впервые стала обладателем этой награды, буквально вырвав победу у АО «ШЗСА». На третьем месте команда «КАФ». Примечательно, что до этого 6 лет подряд комбинатовцы были абсолютным обладателем Кубка главы и никому не отдавали пальму первенства. Сегодня, увы, удача была не на их стороне. Лучшим игроком турнира признан Андрей Ванюков (ВК «Слава»), самым юным игроком — Александр Игнатьев ( АО « КАФ»), самым возрастным — Владимир Осипов (ВК «Слава»). На церемонии награждения глава города Эдуард Васильев поблагодарил участников за красивую игру, за волю к победе и пожелал дальнейших спортивных успехов.