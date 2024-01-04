Благотворительный рождественский турнир прошёл на стадионе «Труд»

Ежегодный благотворительный рождественский турнир по футзалу прошёл 4 января в спортзале стадиона «Труд». Звание сильнейшей оспаривали 11 любительских команд.

Перед началом игр футболисты Шумерли и Шумерлинского муниципального округа, их тренеры, начальник отдела физкультуры и спорта администрации города А.Железин, депутат городского Собрания и главный судья турнира А.Селезнёв, а также председатель Федерации футбола Шумерли В. Щербаков передали призовой фонд семье Вихревых. По итогам футбольных баталий, длившихся около четырех часов, призёрами стали команды «Рида» (3 место) и «Кофейня» (2 место). Кубок победителя турнира в очередной раз получила команда «Красный Октябрь». Ряд футболистов был отмечен персональными наградами в номинациях: самый юный игрок — Тимур Юсипов, самый возрастной — Николай Маркелов, лучший игрок — Андрей Шишов, лучший защитник — Иван Кирин, лучший вратарь — Денис Михайлов, лучший нападающий — Александр Карпов.







