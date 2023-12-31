Уважаемые работники, ветераны АО «Комбинат автомобильных фургонов», шумерлинцы!

Примите самые теплые поздравления с наступающим Новым годом!



Новый год – это праздник, когда исполняются самые заветные желания и мечты, когда мы смотрим в будущее с надеждой на новые успехи и гордостью за свои свершения в минувшем году.



Выражаю уверенность, что в наступающем году, благодаря самоотверженному труду, творческому поиску, главным управленческим решениям, мы добьемся новых производственных успехов, внесем свой достойный вклад в развитие отечественной промышленности.



Пусть удача, успех и вдохновение будут верными спутниками в вашей профессиональной деятельности, а здоровье, благополучие и счастье – в повседневной жизни! Пусть Новый год исполнит все ваши мечты, принесет уверенность в завтрашнем дне, радость каждой семье.

Будьте счастливы и здоровы! Желаю вам достатка, мира, любви и процветания!



Генеральный директор АО «Комбинат автомобильных фургонов» С. Васильев.