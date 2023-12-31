Дорогие шумерлинцы! От лица Корпорации «Проект-техника» поздравляем вас с Новым годом!



Для каждого из нас Новый год – это самый светлый, добрый и любимый праздник, который символизирует обновление, тепло домашнего очага, радость встреч с родными и близкими, заботу и любовь. Мы ждем эти праздничные дни с особым волнением, анализируя уходящий год, вспоминая добрые дела и успехи, которых было немало.



Пусть наступающий год будет для вас удачным и плодотворным, наполненным яркими событиями, возможностями и достижениями!



Здоровья, благополучия и оптимизма вам и вашим близким!



Правление Корпорации «Проект-техника» и руководство АО «ШЗСА».