На приятные события пусть будет щедрым год!

В эти предновогодние дни всё вокруг охвачено праздничной суетой. В воздухе всё смелее витает аромат ёлки, мандаринов и предстоящего волшебства. Все мы наряжаем в своих домах елку, готовим для родных и близких подарки, обдумываем меню новогоднего стола и с нетерпением ждем приятных сюрпризов, позитивных перемен, исполнения самых сокровенных желаний.

Чем запомнился шумерлинцам уходящий год? Оправдал ли надежды, исполнил ли мечты? Какие значимые события произошли в жизни?

А с кем и где горожане и сельчане планируют провести самую волшебную ночь года? С этими и другими вопросами газета обратилась к шумерлинцам на улицах города.

Елена Баранова с дочерью Светланой:

Наблюдая за тем, как все готовятся к Новому году, как вокруг всё блестит, наряжаются ёлки, новогоднее настроение появляется само собой. Сейчас как раз ходим по магазинам, выбираем дочери наряд на школьный праздник.

Новый год мы встречаем дома, с семьей. На нашем новогоднем столе обязательно будет мясо — хотим попробовать запечь курицу в апельсиновом соке. Ну и, конечно же, салат оливье — без него никак. Подарки мы планируем дарить на Рождество.

В новогодние каникулы хотим съездить в Алатырский район, на малую родину мужа.

Что значительного произошло в этом году? Моя старшая дочь Наташа закончила школу и поступила учиться в Чебоксарский экономико-технологический колледж. Поступление дочери — это большое событие.

В Новом году желаем всем замечать побольше приятного, потому что, когда мы это замечаем, жизнь кажется прекрасней. Недочеты есть везде и во всех. А нам нужно видеть в каждом человеке что-то хорошее, понимать, что мы и сами несовершенны и уметь прощать. И самое главное — чтобы все были живы и здоровы.

Наталья Ортикова, учитель начальных классов Шумерлинской школы-интерната:

«В уходящем году я прошла очень значимую для себя аттестацию и стала полноправным учителем детей с ограниченными возможностями здоровья. В новом году планирую развивать свою индивидуальную методику преподавания, тем самым стать «особенным» детям еще ближе.

Уходящий год запомнился интересными поездками на Кубань и в Мурманск, встречами с людьми, яркими событиями. В этом году я наконец научилась управлять автомобилем-автоматом и успешно пересела на машину своей мечты.

Встречать Новый год буду в родных Торханах в компании мамы, брата, сына и его девушки.

Что пожелать шумерлинцам в новом году? В первую очередь, здоровья, мирного неба, исполнения всего задуманного. Пусть каждый новый день несет всем нам добрые события, яркие впечатления, любовь и понимание родных людей».

Инна:

Уходящий год был для меня достаточно хорошим, запомнился приятными событиями. Я нашла новую работу, которая меня устраивает, погуляла на свадьбе брата. Да и сама встретила своего любимого человека, с которым будем вместе встречать Новый год.

Подарочки близким уже готовы, как раз собираемся поставить ёлку. В новогодние каникулы планирую просто наслаждаться отдыхом, а уже потом вновь поеду в Москву, где я работаю.

Хочу, чтобы новый год принес нам всем только хорошее. Пусть над головой будет мирное небо, чтобы спецоперация побыстрее закончилась и наши ребята вернулись домой.

Наталья Романова, пенсионерка:

«Я уже несколько лет на заслуженном отдыхе и с удовольствием посвящаю себя дочери, сыну и четверым внукам. В летний период с удовольствием провожу время на огороде — выращиваю овощи, фрукты, ягоды и радую своим урожаем близких.

К сожалению, 2023 год запомнится не только радостными событиями – я потеряла нескольких близких мне людей. Но, несмотря ни на что, стараюсь не унывать и радоваться каждому новому дню.

В главную ночь года обязательно буду на связи с родными людьми, с любимыми подругами. Приготовлю традиционные на моем новогоднем столе холодец и пельмени. Не сомневаюсь – ко мне обязательно нагрянут гости».

Валентина Кондакова, молодая бабушка, Оксана Барышникова, молодая мама:

«В 2023 году в нашей семье произошло радостное событие — родился сын и внук. Теперь маленький Костик для всех нас – центр Вселенной! Мы живем в Красночетайском районе, в Шумерле бываем часто. Сегодня приехали за новогодними подарками.

Желаем шумерлинцам в новом году оставаться такими же жизнерадостными и открытыми, а Шумерле — становиться краше день ото дня. Пусть год станет щедрым на радостные события и положительные эмоции».

Дмитрий Романов, слесарь механосборочных работ ШЗСА:

«Уже несколько лет в преддверии Нового года я беру отпуск и выступаю в роли продавца пиротехнических изделий – предлагаю шумерлинцам салюты, петарды, бенгальские огни. Это и хобби, и дополнительный заработок.

Уходящий год был достаточно ровным, без особых потрясений. И это здорово! Надеюсь, что и в наступающем году будет всё так же стабильно. Новый год буду встречать в кругу любимой семьи – с женой, сыном и дочкой. На праздничном столе у нас традиционно будут «Селедка под шубой» и отбивные. А в первые дни нового года мы обязательно отправимся в гости к родителям. Всё-таки Новый год – это самый семейный праздник».

Марина Гусева, дежурный по станции железнодорожного транспорта:

Уходящий год был для меня стабильным, никаких особых изменений и событий в личном плане не происходило.

А вот в городе перемены были, но, к сожалению, не в лучшую сторону. На мой взгляд, смена теплотрассы была проведена очень неорганизованно и этот процесс был болезненным для шумерлинцев. Если раньше город был зеленым, то в этом году все вокруг перекопали. Хотелось бы, чтобы поскорее устранили последствия проведенных работ. Хочется жить в красоте и уюте.

Новый год собираюсь встретить с семьей. Дети радуют. У меня их двое — дочь Ксения и сын Константин. Подарки для близких готовы, сегодняшний вечер посвящу предновогодним хлопотам — наряжу елочку и украшу квартиру.

Новогодних каникул у меня не предвидится, буду работать. Хотелось бы, чтобы в новом году обстановка в стране и в мире успокоилась и поскорее закончилась СВО. Понятно, что праздники не отменяются, но при этом нельзя забывать про ребят, которые находятся там, в холодных окопах.

Ольга Дмитриева, Татьяна Александрова.