Здоровые правила новогоднего стола

Совсем скоро нас снова ждут веселье, громкий звон бокалов и щедро накрытый стол. Многим не терпится поскорее окунуться в эту сказочную атмосферу и устроить себе настоящий праздник.

И, конечно же, один из самых актуальных вопросов – как правильно питаться во время новогодних каникул и не переедать?

Основное правило — не голодать перед Новым годом, чтобы не набрасываться на еду под бой курантов. В последний день старого года нужно хорошо позавтракать, нормально пообедать и плотно поужинать. Тогда за праздничным столом можно будет спокойно дегустировать понемногу любимые блюда и деликатесы, без переедания.



Второе правило — уменьшить количество блюд на столе. Во-первых, это экономно, а во-вторых, после праздника огромное количество еды просто выбрасывается, потому что приготовлено было с избытком. Можно в новогоднюю ночь вообще не подавать горячее, ограничившись закусками и легким десертом. А горячее оставить на следующий день. Причем с легким овощным гарниром, а не с картофельным пюре. Гораздо меньше будет потрачено не только продуктов и денег, но сил и энергии.



Третье правило — сделать закуски менее калорийными. Этого можно достичь, например, исключив майонез. Даже традиционный оливье можно заправлять менее калорийным йогуртом, в который для остроты можно добавить немного горчицы. При этом всегда необходимо иметь в виду, что большую часть тарелки во время праздника должны занимать по-настоящему здоровые, полезные продукты.



Четвертое правило — выбор горячего блюда. Во-первых, их не нужно много, во-вторых, вместо жирного гуся или свиных отбивных лучше приготовить менее жирное мясо: кролика, курицу, индейку или рыбу. И не жарить их, а запекать. Гарнир можно не подавать. В обычные дни к мясным и рыбным блюдам подают гарнир для большей сытости, а в новогоднюю ночь с этим и так проблем нет. Поэтому картошку фри и картофельное пюре из меню лучше вычеркнуть.



Пятое правило — выбираем легкие десерты. На стол можно подать фруктовое желе, йогуртовые муссы с фруктами, немного шоколада и т. д. Необходимо стараться кушать как можно больше свежих овощей и фруктов, содержащиеся в них растительные волокна помогают быстрее насыщаться. Кроме того, овощи и фрукты в большинстве своем низкокалорийны.



Шестое правило — меньше алкоголя и больше воды и легких напитков. Алкогольные напитки довольно калорийны и под их действием обостряется обоняние, а когда ароматы вкусных блюд чувствуются сильнее, то и аппетит возрастает. Чем больше будет выпито воды или домашнего несладкого лимонада, тем меньше будет съедено пищи. Вода поможет организму быстрее справиться со спиртным, вывести продукты метаболизма. Лучше, когда на столе стоят кувшины с лимонадом, ягодным морсом, чем бутылки коньяка, водки или сладкой газировки.



Если на следующий день после праздника вы почувствовали недомогание и поняли, что переели, нужно принять специальные лекарственные средства, активизирующие пищеварение, а также приготовить себе отвар из мяты, календулы или ромашки. Помните, что желудок и без того уже растянут, поэтому налейте небольшую чашку и пейте маленькими глотками. Не нужно стараться доесть оставшиеся блюда, лучше покушать овощи, отварные или приготовленные на пару, а также нежирный мясной бульон или обезжиренные кисломолочные продукты.



Э. Васильева, врач-терапевт ГКБ № 1.