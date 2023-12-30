Под занавес Года педагога и наставника

Супруги Долговы, Валерий Павлович и Галина Аркадьевна, за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие системы образования награждены почетными знаками «За заслуги перед Шумерлинским районом». Награды им вручил 25 декабря глава Шумерлинского муниципального округа Дмитрий Головин.

Валерий Павлович в молодости был активистом, спортсменом, секретарем комсомольской организации. После окончания Чувашского государственного педагогического института им. И.Я. Яковлева вернулся в родную деревню и работал учителем, а затем и директором Торханской восьмилетней школы. За достигнутые успехи награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской АССР, почетными грамотами различных министерств, нагрудным знаком «Отличник народного просвещения», имеет почетное звание «Заслуженный учитель Чувашской Республики». После выхода на заслуженный отдых продолжает активно участвовать в общественной жизни Торханского сельского поселения, является председателем местного Совета ветеранов, председателем уличного комитета.



Галина Аркадьевна почти всю свою трудовую жизнь проработала учителем химии и биологии в Ходарской средней школе им. И.Н. Ульянова. За успехи в трудовой деятельности награждена множественными профильными почетными грамотами, знаком «Отличник народного просвещения». Носит почетное звание «Заслуженный учитель Чувашской Республики». В настоящее время тоже занимается общественной деятельностью, является председателем общества охраны природы.



Ветераны педагогического труда пользуются заслуженным уважением и авторитетом как на селе, так и в округе. Это люди с большим сердцем, всегда готовые прийти на помощь.

Источник: сайт администрации Шумерлинского МО.